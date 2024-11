video suggerito

Quando arriva la tredicesima a dicembre 2024, a chi spetta e come calcolare l'importo del bonus La tredicesima spetta a dipendenti pubblici e privati e ai pensionati, e viene erogata nel mese di dicembre 2024 insieme alla busta paga o all'assegno pensionistico. La data di pagamento varia: per molti pensionati sarà il 2 dicembre, mentre ai dipendenti arriverà entro il 24 dicembre. L'importo dipende dal proprio stipendio e dal numero di mesi lavorati (o passati in pensione) durante l'anno.

A cura di Luca Pons

La tredicesima arriva nel mese di dicembre 2024 per dipendenti pubblici, privati e pensionati. A questi ultimi dovrebbe arrivare nel cedolino della pensione di dicembre, ai primi giorni del mese. Invece i lavoratori dovrebbero ricevere lo stipendio aggiuntivo entro il 24 dicembre. La tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori il cui contratto la prevede (anche se part-time), e a tutti i pensionati e i beneficiari di assegni sociali, mentre non va a lavoratori autonomi e partite Iva. L'importo si calcola sulla base dei mesi lavorati nel corso dell'anno. Nel 2024, la busta paga di dicembre potrebbe essere più alta per i beneficiari del Bonus Natale.

Quando arriva la tredicesima 2024 per dipendenti pubblici

I primi a ricevere la tredicesima mensilità tra i dipendenti pubblici saranno gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il cui stipendio viene erogato il 14 dicembre. Quest'anno, poiché il 14 è un sabato, il pagamento dovrebbe essere anticipato a venerdì 13 dicembre. Nella busta paga, come detto, ci sarà anche l'importo della tredicesima.

Anche chi normalmente riceve lo stipendio il 15 del mese vedrà il versamento arrivare in anticipo, venerdì 13. Tutti gli altri dipendenti statali, inclusi gli insegnanti supplenti, dovranno invece aspettare lunedì 16 dicembre.

Le date del pagamento della tredicesima per i dipendenti privati

La data di pagamento della tredicesima per i dipendenti privati, poiché è legata all'erogazione della busta paga mensile, dipende dalle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva. Insomma, la data specifica può essere diversa per ciascuna azienda, o almeno per ciascun settore. Nella grande maggioranza dei casi, i pagamenti avvengono tra il 15 e il 20 del mese. Per quest'anno bisogna ricordare che il 14 e il 15 dicembre cadono nel fine settimana, quindi con tutta probabilità i pagamenti destinati a questi giorni arriveranno il 16 dicembre.

Ma ci sono anche delle eccezioni. Ad esempio, per i metalmeccanici il pagamento deve avvenire entro il 24 dicembre, e lo steso vale per il settore commerciale. Per chi lavora nell'edilizia, la tredicesima viene pagata insieme allo stipendio ma versata mensilmente alla Cassa edile, che poi a sua volta paga la somma al lavoratore seguendo le proprie scadenze.

Quando viene pagata la tredicesima mensilità ai pensionati

La tredicesima per i pensionati è pagata insieme all'assegno mensile di dicembre. Il cedolino è già stato pubblicato online, ed è possibile consultarlo dal sito dell'Inps. Chi ha la pensione accreditata sul proprio conto in banca o alle Poste la riceverà il 2 dicembre – dato che il primo giorno del mese è di domenica. Gli altri invece potranno ritirarla nei giorni successivi, seguendo l'ordine alfabetico come da indicazioni dell'Istituto.

A chi spetta la tredicesima e come viene calcolato l'importo

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti – sia del pubblico che del privato – che per i pensionati, oltre che per i beneficiari di assegni sociali che la prevedono. Sono esclusi invece coloro che non hanno una busta paga regolare, ovvero lavoratori autonomi e titolari di partite Iva.

Il meccanismo di calcolo dell'importo della tredicesima è sostanzialmente lo stesso per entrambe le categorie. La somma dipende dal numero di mesi lavorati, oppure da quello di mesi trascorsi in pensione. Bisogna dividere la propria retribuzione mensile lorda per dodici, e poi moltiplicare il risultato per il numero di mesi lavorati o passati da pensionato. Il risultato è che chi ha lavorato (o ha recepito l'assegno pensionistico) per tutto l'anno otterrà di fatto una mensilità in più. Chi lo ha fatto, ad esempio, per soli sei mesi, avrà un aumento pari a circa metà del proprio assegno mensile.