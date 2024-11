Bonus Natale 2024, chi può avere i 100 euro e chi è escluso dai requisiti: il testo ufficiale del decreto

video suggerito

A cura di Luca Pons

Siamo quasi alla fine del periodo in cui fare richiesta per ottenere il cosiddetto bonus Natale, che vale fino a 100 euro e sarà erogato insieme alla tredicesima per chi rispetta i requisiti. L'ultimo intervento del governo Meloni ha ampliato la platea dei beneficiari: invece di essere aperto solo a dipendenti con coniuge e figli a carico, oppure a famiglie monogenitoriali, ora il bonus è rivolto a tutti i dipendenti che hanno almeno un figlio a carico (mentre sono esclusi i pensionati).

Un cambiamento che costerà circa 225 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni che erano stati stanziati all'inizio. Il decreto che ha apportato questa modifica è arrivato in Gazzetta ufficiale, e il testo fa un nuovo chiarimento: se in una coppia ci sono due dipendenti con figli a carico che rispettano tutti i requisiti, solamente uno potrà ottenere i soldi.

Quali sono i nuovi requisiti per ottenere i 100 euro del Bonus Natale

I requisiti del bonus Natale sono cambiati in modo significativo, tanto che secondo il governo la potenziale platea di beneficiari è passata da circa un milione di persone a oltre quattro milioni. Il motivo è che il testo di un articolo è stato modificato. Prima, il bonus poteva andare solamente a chi aveva il "coniuge non legalmente ed effettivamente separato" a carico, oltre a "almeno un figlio". Oppure, a chi aveva un figlio a carico e faceva parte di un nucleo monogenitoriale.

La definizione di famiglia monogenitoriale escludeva, tra gli altri, tutti i genitori separati e le coppie di fatto. Ora invece il decreto recita che si può fare domanda per il bonus se "il lavoratore ha almeno un figlio" a carico, "anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato". Insomma, tutti coloro che hanno un figlio fiscalmente a carico.

Con l'allargamento della platea è stato però anche messo un nuovo paletto. Infatti, ora la norma chiarisce che se in una coppia (sposata o convivente) tutti e due i membri sono lavoratori dipendenti che avrebbero diritto al bonus, solo uno può fare domanda.

Ciò che non cambia sono i requisiti economici. Chi vuole fare domanda deve avere un reddito previsto per il 2024 al di sotto dei 28mila euro. In più è necessario avere capienza fiscale, cioè l'Irpef lorda che bisogna pagare deve essere più alta della detrazione da lavoro dipendente.

Come ottenere il Bonus Natale e entro quando fare domanda: le scadenze

Va ricordato che si avvicina la scadenza per presentare la domanda per il bonus Natale da 100 euro. Per i dipendenti pubblici, la data ultima è fissata: venerdì 22 novembre, alle ore 12. Prima di quel momento bisogna completare la procedura online disponibile sul portale NoiPa.

Per i dipendenti privati non c'è una scadenza fissata per legge, ma bisogna considerare che i 100 euro dovrebbero essere erogati insieme alla tredicesima mensilità. Dunque, l'azienda avrà bisogno di tempo per processare le richieste e valutare se sono valide. Per questo, è consigliabile non aspettare troppo a lungo.

Chi vuole fare richiesta al proprio datore di lavoro privato dovrà compilare un'autocertificazione in cui, per prima cosa, dichiara di avere i requisiti necessari: reddito nel 2024 entro i 28mila euro, capienza fiscale e almeno un figlio a carico. Dopodiché, dovrà indicare il codice fiscale dei figli in questione.