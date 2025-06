video suggerito

Quando arriva la quattordicesima 2025 per i pensionati: le date, i requisiti e gli importi La quattordicesima per i pensionati anche arriva insieme alla mensilità di luglio 2025, con i pagamenti al via dal 1° del mese. Il suo importo varia da 336 a 655 euro. L'aumento spetta a chi ha compiuto almeno 64 anni e ha un reddito più basso di 15.668,40 euro. Ecco le informazioni su chi avrà la quattordicesima e come calcolarla.

A cura di Luca Pons

La quattordicesima per i pensionati arriva insieme alla mensilità di luglio: le date dei pagamenti della pensione di luglio 2025, alle Poste e in banca, partiranno martedì 1° luglio. L'importo della quattordicesima va da 336 a 655 euro a seconda dell'anzianità contributiva. Dunque i pensionati vedranno un aumento dell'assegno pensionistico per il prossimo mese. La quattordicesima non è per tutti i pensionati: può ottenerla chi ha almeno 64 anni di età e ha un reddito complessivo al di sotto dei 15.668,40 euro.

A chi spetta la quattordicesima 2025 nella pensione, i requisiti

La quattordicesima 2025 spetta a tutti i pensionati che rispettano i requisiti previsti di età e di reddito. In particolare, la otterranno coloro che hanno già compiuto almeno 64 anni. Bisogna aver compiuto gli anni entro il 31 luglio per gli ex dipendenti privati, oppure entro il 30 giugno per gli ex lavoratori del pubblico: chi raggiunge l'età giusta nei mesi successivi otterrà la quattordicesima con la mensilità di dicembre. In più, è escluso chi è andato in pensione nel 2025.

C'è poi il requisito di reddito. Questo deve essere al di sotto della soglia fissata per legge, pari al doppio del trattamento minimo annuo. Quindi, quest'anno il reddito deve essere più basso di 15.668,40 euro. Per calcolarlo si considerano solo le entrate personali. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, il reddito della prima casa, gli eventuali Tfr o indennità di accompagnamento.

Quando viene pagata la quattordicesima per i pensionati: le date

Il pagamento della quattordicesima per chi rispetta i requisiti coincide con il pagamento della mensilità di luglio della pensione. Quindi i versamenti avverranno da martedì 1° luglio alle Poste e in banca. Non si tratterà di un pagamento separato, ma di un importo aggiuntivo sull'assegno della pensione.

Come si calcola l'importo della quattordicesima nella pensione

L'importo della quattordicesima mensilità per i pensionati dipende da tre cose: se il pensione è un ex autonomo o un ex dipendente; quanti anni di contributi versati ci sono; se l'importo annuale della pensione è al di sotto o al di sopra degli 11.766,30 euro. Chiaramente, se l'importo della pensione supera gli 11.766,30 euro all'anno, deve comunque restare al di sotto dei 15.668,40 euro fissati come requisito, altrimenti si perde il diritto alla quattordicesima.

Questa è la classificazione per gli ex lavoratori dipendenti:

Fino a 15 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 437 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 336 euro.

Da 15 a 25 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 546 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 420 euro.

Oltre i 25 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 655 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 504 euro.

Per gli ex lavoratori autonomi la scansione degli importi è esattamente identica, ma i requisiti di contributi sono più alti. Ecco la divisione:

Fino a 18 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 437 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 336 euro.

Da 18 a 28 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 546 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 420 euro.

Oltre i 28 anni di contributi, se la pensione vale meno di 11.766,30 euro all'anno, l'importo della quattordicesima è di 655 euro; se la pensione vale più di più, l'importo della quattordicesima è di 504 euro.