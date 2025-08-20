Quando arriva la nuova social card “Dedicata a te” da 500 euro nel 2025 e a chi è destinata

Torna la “Carta Dedicata a te”, il bonus alimentare da 500 euro rivolto alle famiglie in difficoltà economica, con Isee non superiore ai 15 mila euro annui, e che non siano già beneficiari di altre misure di sostegno. Il bonus una tantum è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, e rispetto all’anno scorso la novità è che saranno esclusi i carburanti e gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. L’avvio della misura è previsto da ottobre 2025.

Sul sito della Presidenza del Consiglio si comunica che è stato adottato il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui sono individuati i beneficiari e i requisiti per l'erogazione della social card, il cui avvio è previsto da ottobre 2025.

Ma dal quest'anno arrivano importanti novità: stop alle spese per carburante e trasporti pubblici e un avvio posticipato a ottobre. Il contributo, una tantum, come dicevamo è di 500 euro, erogato attraverso una carta prepagata elettronica Postepay.

Quando sarà consegnata la Carta Dedicata a te ai beneficiari

L'avvio come dicevamo è previsto da ottobre 2025. Il primo pagamento da parte dei beneficiari dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 e le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Il decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le novità della Carta Dedicata a te 2025: cosa si può comprare e come si ottiene

La card è una prepagata elettronica ricaricata una sola volta con 500 euro, che possono essere utilizzati per comprare solo generi alimentari di prima necessità (quindi non bevande alcoliche) presso negozi convenzionati con il circuito Mastercard. Il servizio è gratuito e non bisogna presentare alcuna istanza: è l'Inps a individuare i beneficiari e a trasmettere gli elenchi ai Comuni, che informeranno direttamente le famiglie.

Oltre all’importo, la carta offre anche sconti del 15% negli esercizi che aderiscono all'iniziativa. Non è possibile prelevare contanti, ricaricarla o utilizzarla per spese non alimentari. La novità rispetto all'anno scorso è che saranno esclusi i carburanti e l'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici.

Chi sono i beneficiari della card

La Carta Dedicata a te è viene data ai nuclei familiari residenti in Italia con Isee fino a 15.000 euro. La priorità spetta alle famiglie con almeno tre componenti e figli minori.

Esclusi invece coloro che percepiscono altri aiuti economici come Assegno di inclusione, Carta acquisti, sussidi regionali o comunali; chi riceve indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll) e chi usufruisce di ammortizzatori sociali come cassa integrazione o mobilità.

Come si ottiene il bonus da 500 euro

Non sarà necessario presentare domanda: le famiglie in possesso dei requisiti riceveranno la comunicazione di assegnazione. La procedura per l'ottenimento del bonus una tantum da 500 euro funziona così: i Comuni ricevono dall'Inps l’elenco dei nuclei familiari beneficiari, e la priorità viene assicuarata ai nuclei con indicatore Isee più basso individuati in base a tre criteri:

nuclei composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011

nuclei composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ai singoli Comuni vengono forniti gli elenchi, attraverso un’applicazione WEB sul sito dell’inps.it insieme alle relative istruzioni operative. I Comuni dovranno controllare la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari individuati dall'istituto di previdenza.

Se si viene selezionati, si riceve a quel punto un avviso dal Comune con le istruzioni per il ritiro presso l’ufficio postale.

Serviranno:

Documento d’identità

Codice fiscale

Comunicazione di assegnazione

Si ricorda che la carta, emessa da Poste Italiane tramite Postepay, funziona come un normale bancomat con PIN personale e può essere usata solo nei punti vendita abilitati Mastercard.