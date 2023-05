Quali sono i Comuni alluvionati in cui il governo ha dichiarato lo stato di emergenza: l’elenco Il governo Meloni ha diramato un elenco completo dei territori coinvolti dalle alluvioni dopo l’emergenza maltempo: non solo molte città dell’Emilia Romagna, ma anche alcuni Comuni nelle Marche e in Toscana. Ecco quali sono e come potrebbero beneficiare delle misure del decreto Alluvione e dei fondi europei.

A cura di Luca Pons

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, ma anche zone della Toscana e delle Marche, il governo Meloni è intervenuto dichiarando lo stato di emergenza in una lista sempre più ampia di Comuni. La prima alluvione è avvenuta tra il 3 e 4 maggio, mentre la seconda si è svolta principalmente tra il 15 e 17 maggio. Il secondo evento, in particolare, ha causato 15 morti. Con due decreti l'esecutivo ha stilato una lista di zone che ora sono considerate in situazione di emergenza. Ieri, poi, con un ulteriore intervento, ha allargato lo stato di emergenza anche a una serie di Comuni di Marche e Toscana.

Il 23 maggio l'esecutivo di Giorgia Meloni ha anche approvato una serie di misure di sostegno economico per i territori colpiti: tra queste ci sono anche un bonus fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi, un bonus fino a 900 euro per le famiglie sfollate e una proroga per gli interventi del superbonus 110% sulle villette. Il testo del decreto non è ancora ufficiale, ma sia la bozza fatta circolare che i comunicati specificano che i sussidi e gli aiuti saranno rivolti solo ai residenti in una serie di Comuni, da definire con un allegato specifico. Non c'è conferma ufficiale che questo allegato sarà esattamente corrispondente all'elenco dei Comuni in stato di emergenza, ma l'elenco dovrebbe comunque dare un'idea indicativa.

Ciò che invece è certo è che, come annunciato questa mattina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, verso questi territori arriveranno sostanziosi fondi europei. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, infatti, fornirà circa 400 milioni di euro per le popolazioni colpite. Tajani ha dichiarato al Tg1 che a Bruxelles "dovranno essere fatti i conti" per stabilire la cifra esatta, e poi "faranno in modo di votare in tempi rapidissimi in modo che l'Italia possa avere questi fondi che serviranno da ristoro".

I Comuni in stato di emergenza nella città metropolitana di Bologna

Per quanto riguarda la città metropolitana di Bologna, questi sono i territori indicati dal governo, in ordine alfabetico. Dove non sono indicate frazioni, si intende incluso tutto il territorio comunale:

Argenta, limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

Frazione Paleotto di Bologna

Borgo Tossignano

Budrio, limitatamente alle frazioni di Prunaro e Vigorso

Casalfiumanese

Castel del Rio

Castel Guelfo di Bologna, limitatamente alla località di capoluogo ovest

Castel Maggiore, limitatamente alle frazioni di Castello

Castel San Pietro Terme, limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

Castenaso, limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

Dozza, limitatamente al capoluogo

Fontanelice

Imola, limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

Loiano

Medicina, limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

Molinella, limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

Monghidoro

Monte San Pietro, limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

Monterenzio

Monzuno

Mordano

Ozzano dell'Emilia, limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

Pianoro, limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

San Benedetto Val di Sambro, limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

San Lazzaro di Savena, limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

Sasso Marconi, limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

Valsamoggia, limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

I Comuni in stato di emergenza in provincia di Forlì-Cesena

Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena, questi sono i territori indicati dal governo, in ordine alfabetico:

Bagno di Romagna

Bertinoro

Borghi

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Cesena

Cesenatico

Civitella di Romagna

Dovadola

Forlì

Forlimpopoli

Galeata

Gambettola

Gatteo

Longiano

Meldola

Mercato Saraceno

Modigliana

Montiano

Portico e San Benedetto

Predappio

Premilcuore

Rocca San Casciano

Roncofreddo

San Mauro Pascoli

Santa Sofia

Sarsina

Savignano sul Rubicone

Sogliano al Rubicone

Tredozio

Verghereto

I Comuni in stato di emergenza in provincia di Ravenna

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, questi sono i territori indicati dal governo, in ordine alfabetico:

Alfonsine

Bagnacavallo

Bagnara di Romagna

Brisighella

Casola Valsenio

Castel Bolognese

Casteldelci

Cervia

Conselice

Cotignola

Faenza

Fusignano

Lugo

Massa Lombarda

Montescudo

Novafeltria

Ravenna

Riolo Terme

Russi

San Leo

Sant'Agata Feltria

Sant'Agata sul Santerno

Solarolo

I Comuni in stato di emergenza in provincia di Pesaro e Urbino

Da ieri, il governo ha dichiarato che si trovano in stato di emergenza anche alcuni territori della Regione Marche. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico, dei Comuni interessati in provincia di Pesaro e Urbino:

Fano

Gabicce Mare

Monte Grimano Terme

Montelabbate

Pesaro

Sassocorvaro

Urbino

I Comuni in stato di emergenza nella città metropolitana di Firenze

Da ieri, il governo ha dichiarato che si trovano in stato di emergenza anche alcuni territori della Regione Toscana. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico, dei Comuni interessati nella città metropolitana di Firenze: