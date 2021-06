La priorità resta vaccinare le persone con più di 60 anni. Soprattutto ora che la variante Delta prende sempre più piede in Italia e in Europa. Gli obiettivi della campagna vaccinale, quindi, non cambiano e mentre si continua a vaccinare tantissimi giovani bisogna proseguire con le somministrazioni alle persone più anziane. In Italia al momento sono poco meno di 2,7 milioni le persone con più di 60 anni che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Con importanti differenze tra le varie Regioni. Tra gli over 80 quelle in cui mancano più persone da vaccinare sono Sicilia, Calabria e Abruzzo. Tra i 70enni, invece, i dati peggiori si registrano in Sicilia, Calabria e Bolzano. Tra i 60enni preoccupano Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Tra le peggiori anche la Sardegna. Le Regioni che hanno invece vaccinato più anziani sono Puglia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Andando a guardare le somministrazioni negli ultimi giorni, comunque, ci sono alcune Regioni che sembrano riuscire a vaccinare più persone anziane ancora non raggiunte dalla campagna: si tratta, in particolare, di Basilicata, Lazio, Sicilia e Puglia. In alcuni casi – Lazio e Puglia – si tratta di territori che hanno già vaccinato molto anziani, mentre per la Sicilia c’è da recuperare un importante gap.

Le vaccinazioni mancanti tra gli over 60

Il report settimanale del governo evidenzia quali Regioni devono ancora raggiungere più anziani da vaccinare con prima dose o dose unica. Andiamo a vedere i dati per fascia d’età e per Regione, partendo dagli over 80 e andando da chi deve raggiungere più persone per arrivare alle Regioni virtuose:

Sicilia 23,9%

Calabria 21,9%

Abruzzo 18,5%

Sardegna 14,1%

Basilicata 13,2%

Campania 11,8%

Molise 11,3%

Umbria 9,5%

Friuli-Venezia Giulia 8%

Valle d’Aosta 7,2%

Liguria 7,2%

Piemonte 6,9%

Marche 6,2%

Lombardia 6,1%

Lazio 4,3%

Puglia 3,4%

Bolzano 3,1%

Trento 3,1%

Emilia-Romagna 2,1%

Toscana 1,6%

Veneto 1,5%

Nella categoria 70-79 anni i dati di molti territori vengono confermati, con risultati molto positivi per Toscana, Veneto, Basilicata, Lazio e Puglia:

Sicilia 25,2%

Calabria 21,9%

Bolzano 20,5%

Friuli-Venezia Giulia 19,3%

Sardegna 16,7%

Piemonte 16,6%

Liguria 16,5%

Abruzzo 14,6%

Valle d’Aosta 14%

Lombardia 12,4%

Trento 12,1%

Emilia-Romagna 11,6%

Marche 11,6%

Molise 11,6%

Campania 11,4%

Umbria 11%

Toscana 10,8%

Veneto 10,8%

Basilicata 9,6%

Lazio 9,4%

Puglia 7,3%

Il trend si conferma in gran parte nella fascia 60-69 anni, con Sicilia e Calabria sempre tra le Regioni più in difficoltà, insieme al Friuli-Venezia Giulia. Bene, invece, ancora una volta Lazio e Puglia:

Sicilia 32%

Friuli-Venezia Giulia 27,1%

Calabria 26,5%

Bolzano 26,5%

Liguria 26,2%

Sardegna 24%

Piemonte 23,4%

Valle d’Aosta 22,8%

Basilicata 21,7%

Marche 21,6%

Campania 21,4%

Trento 20,3%

Abruzzo 19,6%

Lombardia 18,3%

Emilia-Romagna 18%

Veneto 17,5%

Toscana 16,7%

Umbria 16,6%

Molise 16,2%

Lazio 14,2%

Puglia 12,2%

Vediamo anche quante sono, in numero assoluto, le persone con più di 60 anni (e quindi prioritarie) da vaccinare Regione per Regione:

Abruzzo 75.495

Basilicata 27.440

Calabria 136.469

Campania 239.999

Emilia-Romagna 159.976

Friuli-Venezia Giulia 78.338

Lazio 170.133

Liguria 95.729

Lombardia 399.592

Marche 68.985

Molise 13.295

Bolzano 26.267

Trento 21.321

Piemonte 239.933

Puglia 98.495

Sardegna 102.220

Sicilia 403.704

Toscana 126.996

Umbria 37.570

Valle d’Aosta 6.176

Veneto 165.658

Le vaccinazioni degli over 60 nella settimana 20-26 giugno

Nella settimana che va dal 20 al 26 giugno le prime dosi di vaccino somministrate agli over 60 sono state poche, con sempre più seconde dosi o vaccinazioni dei più giovani. Vediamo quante persone con più di 60 anni sono state vaccinate con la prima dose in questo periodo di tempo:

Abruzzo 3.524

Basilicata 3.698

Calabria 6.394

Campania 10.625

Emilia-Romagna 4.364

Friuli-Venezia Giulia 1.483

Lazio 11.300

Liguria 4.761

Lombardia 16.657

Marche 2.789

Molise 295

Bolzano 632

Trento 429

Piemonte 7.750

Puglia 5.774

Sardegna 5.279

Sicilia 24.326

Toscana 4.101

Umbria 804

Valle d’Aosta 97

Veneto 5.071

I dati in termini assoluti, però, non possono dare l’idea di quali Regioni stiano realmente rintracciando più persone over 60 da vaccinare. Motivo per cui mettiamo in rapporto il numero di vaccinazioni dell’ultima settimana con il totale delle persone con più di 60 anni in attesa di prima dose. Ecco chi riesce a rintracciare più over 60 da vaccinare in rapporto a quelli che ancora deve raggiungere:

Basilicata 13,47%

Lazio 6,64%

Sicilia 6,02%

Puglia 5,86%

Sardegna 5,16%

Liguria 4,97%

Calabria 4,68%

Abruzzo 4,66%

Campania 4,42%

Lombardia 4,16%

Marche 4,04%

Piemonte 3,23%

Toscana 3,22%

Veneto 3,06%

Emilia-Romagna 2,72%

Bolzano 2,40%

Molise 2,21%

Umbria 2,14%

Trento 2,01%

Friuli-Venezia Giulia 1,89%

Valle d’Aosta 1,57%

Le Regioni che riescono a rintracciare più over 60 da vaccinare, quindi, sono Basilicata, Lazio, Sicilia, Puglia e Sardegna. Mentre quelle che sembrano avere più difficoltà nel raggiungere queste persone sono Molise, Umbria, Trento, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.