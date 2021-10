Processo Ruby Ter, Silvio Berlusconi è stato assolto a Siena Nel processo di Siena, uno dei filoni della vicenda Ruby ter, Silvio Berlusconi era accusato di aver versato dei soldi al pianista Mariani, anche lui imputato per corruzione in atti giudiziari, per aver partecipato ad alcune cene che si erano svolte nella sua villa ad Arcore. Oggi sono stati assolti entrambi perché il fatto non sussiste.

A cura di Annalisa Girardi

Silvio Berlusconi è stato assolto nella frangia di Siena del processo Ruby ter, dove era imputato per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza del tribunale pronunciata oggi dopo circa un'ora di camera di consiglio. Assolto insieme a lui, perché il fatto non sussiste, anche il pianista di Arcore, Danilo Mariani. Nel processo di Siena, uno dei filoni della vicenda Ruby ter, Berlusconi era accusato di aver versato dei soldi a Mariani per aver partecipato ad alcune cene che si erano svolte nella sua villa.

"Berlusconi assolto a Siena nel processo Ruby ter perché il fatto non sussiste. Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza. Quanto fango prima di arrivare alla verità", ha scritto su Facebook il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. "Gioia per l'assoluzione del presidente Berlusconi a Siena. Ma anche amarezza per le ingiuste persecuzioni politico-giudiziarie subite dal nostro presidente e per processi che non dovevano nemmeno essere ipotizzati. Orgoglio di stare dalla parte di Berlusconisempre! Al quale deve andare un enorme risarcimento morale e politico", ha aggiunto il senatore azzurro Maurizio Gasparri.

"Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po' prima", ha commentato uno dei legali dell'ex premier, Enrico De Martino. "Ho sentito Berlusconi poco fa, è evidentemente sollevato e soddisfatto", ha dichiarato un altro degli avvocati, Federico Cecconi.

Leggi anche Tarantini condannato a 2 anni e 10 mesi: reclutava escort per gli eventi di Berlusconi

Tanti i commenti che arrivano in queste ore dagli esponenti di Forza Italia. Anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, però, avrebbero telefonato al Cavaliere una volta avuta la notizia dell'assoluzione. "Felice per l'assoluzione di Silvio Berlusconi al processo Ruby ter. Il verdetto di oggi pone fine finalmente a un caso che durava da troppi anni. Al presidente di Forza Italia va il mio abbraccio affettuoso", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia.