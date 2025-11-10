Ponte sullo Stretto, Salvini protagonista di un cartone animato: il video della fidanzata Francesca Verdini

“Matteo: un ponte per sognare”. È il titolo del breve spot pubblicato dalla fidanzata di Salvini, Francesca Verdini, che ha come protagonista il vicepremier, in versione cartone animato, alle prese con il Ponte sullo Stretto: “Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi io lo vedo!”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ponte sullo Stretto di Messina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Salvini diventa protagonista di un cartone animato sul Ponte sullo Stretto. Il video realizzato con l'intelligenza artificiale è stato rilanciato dalla fidanzata del vicepremier, Francesca Verdini, nelle sue storie Instagram.

Il breve spot si intitola "Matteo: Un ponte per sognare" e mostra il vicepremier alle prese con la realizzazione del Ponte. Nella clip si vede un Salvini in stile cartoon esordire: "Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi io lo vedo!". Una voce fuori campo invita il protagonista ad abbandonare il progetto: "Un ponte tra due mari? È una follia!". "Forse", replica Matteo versione Disney. "Ma ogni sogni grande nasce così", aggiunge.

Nel frattempo, nel filmato appare il protagonista maneggiare modellini del Ponte in miniatura e poi impegnarsi nella progettazione con carta e penna. "Ma lo costruirai davvero?", domanda sempre la voce fuori campo. "Non per me", risponde Salvini. "Ma per tutti noi, tra la Sicilia e la Calabria ci sarà un ponte di speranza", dice ancora.

Il protagonista parla di un sogno al quale tiene molto. Nei secondi successivi, il Ponte prende forma tra lucine e colori suggestivi. Salvini riesce a convincere il suo interlocutore e alla fine, arriva la promessa: "Allora costruiamolo!". Sul finale, le note della canzone di Gigi D'Alessio Non mollare mai.

Il video è stato originariamente realizzato da due pagine Instagram – @dream.coded-ai e @skeletroll_ – che producono questo tipo di spot, in genere con finalità ironiche e di intrattenimento. Sui loro profili ci sono video simili, sempre in versione cartone animato Disney/Pixar, che hanno come protagonisti politici come Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi o altri personaggi noti, come Francesco Totti. Il filmato è stato poi ripreso dalla fidanzata del vicepremier, Francesca Verdini, che lo ha pubblicato sul suo profilo.

A che punto è il progetto del Ponte sullo Stretto

Attualmente il progetto del Ponte si trova ancora ai blocchi di partenza. L'altolà della Corte dei Conti alla delibera Cipess lo scorso 29 ottobre ha imposto un nuovo stop all'opera. Un duro colpo per Salvini che ha detto di voler attendere le motivazioni dei magistrati contabili, che dovrebbero arrivare entro fine novembre. Il ministro è sicuro di poter rispondere a tutti i rilievi e chiarire i dubbi che hanno portato la Corte a negare il visto di legittimità alla delibera, che aveva dato l'ok definitivo al progetto. Ad ogni modo, l'intenzione dichiarata dal leader della Lega è quella di procedere con la realizzazione e di far partire i lavori il prima possibile.