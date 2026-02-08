“Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l’Austria”: parole shock della consigliera Fdi

Discorso shock nella seduta del consiglio comunale di Calenzano (Toscana) pronunciato dall’assessora di Fratelli d’Italia Monica Castro: “Perché dobbiamo fare un gemellaggio con quelli poveretti, storpi, ridotti male? Si poteva fare un gemellaggio con l’Austria, che è ricca”, ha detto, a proposito di una mozione che chiedeva l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un ‘Patto di Amicizia’ tra il Governatorato di Jenin (Palestina) e il Comune di Calenzano.

Il discorso pronunciato al consiglio comunale nella seduta del 29 gennaio dall'assessora di Calenzano (Toscana) con deleghe alle Politiche educative, Politiche giovanili, Sport, Cooperazione internazionale Monica Castro, di Fratelli d'Italia, è pieno di frasi razziste e offensive nei confronti della popolazione di Gaza, dove è incorso un genocidio per mano di Israele, come è stato riconosciuto dall'Onu.

Le parole della consigliera di Fratelli d'Italia sulla Palestina sono cariche di odio e di agghiacciante cinismo: "Ammetto la mia ignoranza, sarò banale, non sono andata a fare il viaggetto lì perché non mi interessa. Non ci sono andata, ma sono stata in Egitto e ho sofferto perché picchiavano bambini. Non vado nei posti dove soffrono preferisco andare dove ci si diverte. È una questione di sensibilità. Preferisco andare a vedere il bello" piuttosto che "il brutto, è un limite ma è una mia scelta di vita personale. Poi quando mi tocca ci vado. Ma non capisco, perché in questo comune, Calenzano, dobbiamo andare a trovare tutti questi disastri", dice a proposito di una mozione, presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città – Calenzano Democratica, che chiede l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un ‘Patto di Amicizia' tra il Governatorato di Jenin (Palestina) e il Comune di Calenzano.

L'assessora, come si vede dal video in streaming della seduta, fa il confronto con alcuni Comuni del Nord che hanno fatto un gemellaggio con l'Austria, dove "sono ricchi, stanno bene e ci possono dare qualche risorsa".

"Ma non ho capito perché dobbiamo andare sempre a farci male. Dobbiamo andare da quelli poveretti, storpi, ridotti male, senza casa, senza nulla, non riconosciuti…ma ditemi perché?". Quando in Aula si inizia a sentire proteste, e i consiglieri provano a interromperla, Castro alza la voce: "È un discorso scherzoso, faccio per ironizzare in una situazione in cui alle 8 di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov'è".

Le risponde in Aula l'assessore alla Cooperazione internazionale Marco Bonaiuti, che proprio pochi mesi fa è andato in visita in Cisgiordania e Palestina con una delegazione di rappresentanti di istituzioni fiorentine della Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese. "Banalizzare l'uccisione di 70mila persone e 20mila bambini è inaccettabile. Irrispettoso che venga chiamato ‘viaggetto' la visita diretta in luoghi colpiti da uno sterminio. Vergogna, mi auguro che questo Consiglio sia visto da moltissime persone per vedere ciò che lei rappresenta, uno schifo", dice Bonaiuti, secondo quanto riportato dal ‘Giornale del Bisenzio'