Per un italiano su due non c’è alcun attacco della magistratura al governo: il sondaggio

A cura di Annalisa Girardi

Non c'è alcun attacco della magistratura al governo: lo pensa un italiano su due, mentre un terzo è convinto che la magistratura "come già avvenuto durante i governi Berlusconi, si vendica per riforme non gradite e cerca di ostacolare il governo con i propri mezzi". È quanto emerge da un sondaggio di Termometro politico sulle vicende centrali nel dibattito politico delle ultime settimane. Per appunto un 35,2% ha ragione il governo quando, dopo i casi del sottosegretario Delmastro, della ministra Santanchè e del figlio di La Russa, accusa la magistratura di fare campagna contro la maggioranza. Ma per un 34,3% "coloro che gridano alla giustizia a orologeria cercano solo di delegittimare un organo importantissimo come la magistratura, ed è grave". Anche per un altro 16,7% non c'è alcun attacco in corso e "i casi solo reali, ci sono stati reati e probabilmente il fatto che coinvolgano la politica accentua l'attenzione dei magistrati".

Per un altro 12% di intervistati dipende, in alcune delle indagini in corso è in corso un attacco, in altre no. Il sondaggio di Termometro politico indaga anche nello specifico alcuni casi, in particolare quello della ministra del Turismo, Daniela Santanché: per il 49,5% le accuse contro l'esponente di Fratelli d'Italia "sono gravi" e "ha avuto dei comportamenti disonesti non compatibili con una carica ministeriale". Per il 15,2% la ministra dovrebbe invece dimettersi solo dopo un eventuale rinvio a giudizio, per il 18,2% solo in caso di condanna definitiva. C'è poi un 14,9% che pensa si tratti di accuse strumentali che emergono solo ora che ha un incarico di governo.

Infine il sondaggio di Termometro politico indaga anche la fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il 26,5% ha molta fiducia nella leader di Fratelli d'Italia e il 16,5% dice di averne abbastanza: c'è poi un 12,7% che afferma di averne poca e un 43,8% che non ne ha per nulla.