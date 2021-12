Per il sottosegretario Costa l’utilizzo del Super Green Pass potrebbe essere esteso ancora di più Secondo il sottosegretario alla Salute il Super Green Pass, già esteso con l’ultimo decreto del governo a diversi settori, potrebbe presto essere introdotto anche in alcuni luoghi di lavoro per frenare l’infezione. Inoltre, ha detto che una riflessione sullo smart working a questo punto sarebbe necessaria.

A cura di Annalisa Girardi

"Per quanto riguarda lo smart working, credo che una riflessione per alcuni settori e categorie, laddove questo non pregiudichi la continuità dei servizi, possa essere fatta. È una misura da prendere in considerazione soprattutto nel caso ci trovassimo ancora di fronte ad un aumento dei casi e delle pressioni sui nostri ospedali": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a TimeLine su SkyTg24 e rispondendo a una domanda del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, anche lui ospite della trasmissione.

Al centro del dibattito e dell'intervento le nuove regole sulle quarantena a scuola allo studio dei tecnici del governo per garantire la didattica in presenza mentre i contagi nel Paese continuano ad aumentare. "Per la vaccinazione anti Covid degli under 12 siamo al 10% di soggetti che hanno ricevuto la prima dose. E questo è un dato positivo", ha aggiunto Costa parlando delle possibili novità in arrivo che, di fatto, eviterebbero la quarantena ai vaccinati nel momento in cui si riscontrano due casi positivi in classe.

Continuando poi a parlare invece delle misure per per contenere il contagio nei luoghi di lavoro, Costa ha sottolineato che il Super Green Pass, già esteso con l'ultimo decreto del governo a diversi settori, potrebbe presto essere introdotto anche in alcuni loghi di lavoro più a rischio infezione. Insomma, pur frenando sull'obbligo vaccinale generalizzato, per non pregiudicare il rapporto di fiducia instaurato con i cittadini in questi mesi.

Non solo già nei prossimi giorni il governo potrebbe intervenire nuovamente per quanto riguarda le regole sulla Certificazione Covid rafforzata, ma dovrebbe anche farlo per contenere i prezzi delle mascherine Ffp2, divenute obbligatorie per accedere a una serie di luoghi. "Nel giro di pochissimi giorni si arriverà ad un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2, con l'obiettivo di non raggiungere l'euro", aveva affermato questa mattina il sottosegretario intervenendo a Rainews24. Per poi concludere: "Sui prezzi dobbiamo intervenire, perché dobbiamo garantire l'accesso a tali strumenti ai cittadini e che non ci sia chi approfitti della situazione".