Risultati primarie Pd nei circoli, chiuso voto anche in Lazio e Lombardia: sfida Bonaccini-Schlein In attesa dei risultati definitivi del voto dei circoli per le primarie del Pd, un sondaggio attribuisce a Bonaccini un consenso del 64%, mentre Schlein sarebbe al 36%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo i risultati definitivi dei circoli in Lombardia e Lazio (dove il termine del voto è slittato fino a ieri, 19 febbraio, per via delle regionali) è ancora il governatore dell'Emilia-Romagna in testa: Stefano Bonaccini è ancora avanti nella corsa verso la segreteria del Pd. Al voto nei gazebo manca meno di una settimana: per le primarie Pd gli elettori dem (ma il voto è aperto anche ai non iscritti) sono chiamati a esprimersi domenica 26 febbraio.

Si è concluso quindi il primo round del congresso del Partito democratico, e i due candidati che si sfideranno sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein, come da pronostici. Fuori dalla corsa invece Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, arrivati rispettivamente al terzo e quarto posto. Sebbene Bonaccini continui a essere dato come favorito, con i risultati dei circoli in Lazio e Lombardia il vantaggio del governatore si sarebbe leggermente ridotto: non più oltre 20 punti, ma 17-18. Secondo il comitato Bonaccini, la differenza a suo favore sarà di 18,5 punti, riferisce Repubblica: il governatore vince a livello regionale, mentre Schlein sarebbe avanti a Roma e Milano.

I risultati delle primarie del Pd nei circoli

Secondo gli ultimi dati disponibili comunicati dalla commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico, in attesa che il Nazareno dia le cifre definitive, al 17 febbraio avevano espresso la loro preferenza 132.033 votanti in tutto.

Bonaccini era primo con 71.043 voti, pari al 54,03%; Schlein al secondo posto con 44.590 voti, pari al 33,91%; il deputato dem Cuperlo terzo con 9.977 voti pari al 7,5%; l'ex ministra De Micheli quarta con 5.869 voti, pari al 4,46%.

Le pre-iscrizioni per il voto online sono ormai chiuse. Gli iscritti residenti o domiciliati all’estero sono 1.740, gli iscritti delle altre categorie titolate al voto on line 1.055. Resterà invece aperta fino al 22 febbraio la possibilità di pre-registrarsi per ‘Voto dove vivo’, per studenti e lavoratori fuori sede, minorenni dai 16 anni in su e stranieri residenti.

L'ultimo sondaggio sul voto alle primarie del Pd

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, il 64% degli elettori del Pd intervistati preferisce Bonaccini, mentre soli il 36% sosterrebbe Schlein. Sondato un campione di 1.412 persone. Secondo un precedente sondaggio Emg però il 31% degli elettori che andranno a votare il prossimo segretario o segretaria del Pd sarebbe ancora indeciso.

Bonaccini vuole un partito "popolare"

"Dobbiamo costruire un partito popolare, che parli alle persone dei problemi reali di ogni giorno, e che torni a vincere nelle urne. Gli elettori di centrosinistra si aspettano una proposta credibile, bastasse solo la rottura o il cambio di nome sarebbe molto facile", ha detto Bonaccini in un'intervista a Il Secolo XIX.

"Non stravolgiamo la realtà: tutto il gruppo dirigente nazionale che ci ha portato in questa situazione non sta certo con me, è un dato di fatto. Ho detto con chiarezza candidandomi che in caso di mia elezione avrei rinnovato fortemente il gruppo dirigente del Pd e che non avrei chiesto né accettato il sostegno di alcuna corrente. Per questo motivo non mi ha sorpreso vedere la gran parte del vecchio gruppo dirigente, da Franceschini a Zingaretti, da Boccia a Bettini, non sostenermi. Anche uno dei più importanti dirigenti del Pd ligure, l'ex ministro Orlando, ha scelto di sostenere Schlein e mi ha più volte criticato".

Per Bonaccini "è lampante il fatto che senza Pd non può esserci alcuna alternativa credibile di governo o possibilità di battere la destra. Se diventerò segretario incontrerò i leader di 5 Stelle e Terzo Polo per iniziare a costruire un'opposizione sui temi comuni. L'alternativa non si costruisce da soli".