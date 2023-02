Bonaccini è il candidato alle primarie del Pd preferito sui social, seconda Elly Schlein Da un’analisi realizzata da Spin Factor tramite la piattaforma Human sulle primarie del Pd, è emerso che Bonaccini è il candidato con più commenti positivi sui social, davanti a Elly Schlein.

A cura di Tommaso Coluzzi

Stefano Bonaccini è il candidato alla segreteria del Partito Democratico preferito sui social. O almeno, questo dice l'analisi del sentiment online realizzato da Spin Factor tramite la piattaforma Human. Migliaia di post intercettati su Facebook, Twitter e Instagram hanno portato al trionfo il presidente dell'Emilia-Romagna, che però non stacca particolarmente i suoi avversari. Nell'analisi, infatti, ci sono gli altri tre candidati – anche se presto diventerà una corsa a due – Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Il sentiment positivo sui social per Bonaccini è il più alto in assoluto: 32,21%, con il 50,67% di giudizi neutri e il 17,12% di pareri negativi. Seconda c'è la sua avversaria ai gazebo Elly Schlein, con il 27,05% di sentiment positivo, il 56,29% di giudizi neutri e il 16,66% di pareri negativi. Non troppo staccato c'è l'outsider Gianni Cuperlo, che non supererà – insieme a De Micheli – lo scoglio del voto nei circoli: per lui 24,28% di sentiment positivo, con il 59,35% di pareri neutri e il 16,37% di giudizi negativi. Chiude proprio l'ex ministra Paola De Micheli, che raccoglie il 22,81% di pareri positivi sui social, con il 53,53% di giudizi neutri e un altissimo 23,66% di sentiment negativo.

Bonaccini è anche, dei quattro, il candidato che ha più followers sui social. Parliamo di 737mila seguaci tra Facebook, Instagram e Twitter. Seconda Schlein con 471mila, terzo Cuperlo con 146mila e quarta De Micheli con 61mila. Bonaccini, però, non è primo nella classifica delle interazioni social. Insomma, ha più followers, ma l'engagement per post generato dagli altri candidati è maggiore: Schlein è a 4360, Cuperlo a 3758, Bonaccini a 3629, De Micheli a 99. Insomma, sui loro profili social Schlein e Cuperlo vanno meglio di Bonaccini. La prossima settimana ci sarà il confronto ai gazebo, per scoprire chi – social a parte – sarà il nuovo segretario del Pd.