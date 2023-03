Elly Schlein proclamata segretaria: “Il Pd è ancora qui, siamo più forti di prima, è la nostra primavera” Elly Schlein è stata proclamata segretaria dall’Assemblea nazionale del Partito Democratico, in corso a Roma.

A cura di Annalisa Cangemi

La neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta all'Assemblea nazionale dei dem riunita oggi per la prima volta al centro congressi "La Nuvola" dell'Eur a Roma. La seduta si è aperta sulle note dell'Inno alla Gioia, inno dell'Unione europea, e dell'Inno di Mameli.

Con un lungo applauso commosso è stato ricordato Bruno Astorre, il senatore scomparso tragicamente lo scorso 3 marzo negli uffici di Palazzo Cenci. È stato anche citato Daniele Nocera, lo scrutatore morto durante le primarie Pd, ed Enrico Gandolfi, consigliere del Partito Democratico nel Municipio XIII di Roma, morto a 39 anni. Per loro è stato osservato un minuto di silenzio.

Dopo l'intervento della presidente della commissione congresso Silvia Roggiani, che ha proclamato formalmente l'elezione di Elly Schlein a segretaria, la leader dem ha preso la parola, visibilmente emozionata. "Care tutte e cari tutti grazie. Il primo ringraziamento va a chi si è impegnato a farci svolgere questo esercizio di democrazia che sono le primarie, e alle mie sostenitrici e sostenitori. E poi a chi è andato a votare, più di un milione. Ce l'abbiamo fatta. Un ringraziamento va anche a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, perché questa cosa l'abbiamo fatta insieme Proseguiremo il percorso di innovazione e di apertura di Enrico Letta e quello di rinnovamento di Nicola Zingaretti", sono state le prime parole della neo segretaria.

"Oggi ci aspettano delle scelte importanti. Fatemi ringraziare tutta la segreteria e la direzione uscente. E anche al nostro tesoriere Walter Verini. Un ringraziamento anche ai giornalisti, perché il pluralismo dall'informazione è l'essenza della nostra democrazia. Molti mettevano in dubbio la sopravvivenza stessa del Partito Democratico. Hanno perso la loro scommessa contro il Pd. Siamo ancora qui, siamo più forti, uniti. Stiamo arrivando. Sarà una nuova primavera".

"È cambiato il clima dopo le primarie, sono cambiati i colori, è cambiato l'interesse. L'abbiamo visto nella bellissima piazza di Firenze. L'abbiamo visto anche ieri in una forte manifestazione di solidarietà a Cutro, che ha rimesso al centro la persona prima di ogni altra cosa, l'umanità. Non vogliamo farci bastare la bella partecipazione che abbiamo visto alle primarie: venite qui, entrate a far parte di questa comunità, perché abbiamo bisogno di voi, del vostro impegno e della vostra fiducia", ha aggiunto.

"Avere cura della nostra comunità è il primo impegno che voglio prendermi, abbiamo bisogno di riconoscerci negli occhi gli uni degli altri. Intendo rimettermi anche io in cammino, per ascoltare la nostra base, per fare dei nostri circoli luoghi aperti, luoghi di discussione costante con il terzo settore, con le mobilitazioni delle giovani generazioni, che tengono insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica. Dobbiamo vestire il nostro Pd di slancio. In una settimana ci sono state più di 10mila nuove iscrizioni. Stiamo tornando, stiamo risvegliando la speranza. La responsabilità più grande che abbiamo è non deludere l'aspettativa di questa grande partecipazione. Faccio un appello alle nuove generazioni: venite, abbiamo bisogno di voi, del vostro stimolo, della vostra freschezza. Dobbiamo farci trovare dove non ci aspettano".

"Non ci serve una resa dei conti identitaria, ci serve mettere a valore le nostre differenze, ma senza farci intimidire. La nostra comunità può innaffiare davvero ogni giorno quel seme di pluralismo, ma solo se sapremo stare uniti. Anche dentro di noi abbiamo mali da estirpare. Mi riferisco ai tesseramenti: non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo ne va della credibilità del Pd su cui non sono disposta a cedere di un millimetro".

"Da oggi per me chi ha votato chi non conta niente, sarò la segretaria di tutti, anche di chi non mi ha sostenuto: voglio costruire una leadership che si circondi delle persone più competenti, e non dei più fedeli. E per questo propongo Stefano Bonaccini come presidente di questa assemblea".

"Dobbiamo lavorare molto sulle nuove amministrative e sulle elezioni europee. Ci aspetta un lavoro molto lungo e difficile. Credo che potremmo fare grandi cose: noi da domani lavoriamo per tornare a vincere le elezioni. In queste due settimane sono successe tante cose. Abbiamo toccato l'inumanità delle scelte di chi governa il Paese. Non lo dobbiamo soltanto alle vittime di Cutro. Siamo stati forse i primi a chiedere un'informativa urgente a Piantedosi, eppure nessuno ci ha risposto, né lui, né Salvini, né Meloni. Hanno fatto un Cdm a Cutro, chiusi, senza andare a dare neanche un omaggio alle vittime. Cosa che invece ha fatto, e per questo lo ringrazio, il Presidente Mattarella. Noi chiediamo perché in quell'occasione non è stato attivato l'evento Sar, perché non è intervenuta la Guardia Costiera, che ha mezzi più potenti e adeguati? Continueremo a batterci per avere queste risposte. Quali vie legali e sicuri hanno queste persone per arrivare in Europa? Per 22 riunioni la destra non l'abbiamo mai vista quando chiedevamo in Europa la riforma del regolamento di Dublino. Vorrei anche che la smettessero con questa guerra folle contro le Ong".

"L'8 marzo non è stato un giorno di festa ma un giorno di lotta, contro il patriarcato. Ho incontrato le lavoratrici della Gdo, hanno a che fare con part-time, con contratti di 20 ore, con cui portano a casa 600 euro al mese. Il tema dell'emancipazione economia delle donne è anche uno strumento nella lotta alla diseguaglianza di genere", ha sottolineato Schlein. "Noi dobbiamo metterci nei panni dell'Italia che fa più fatica. Se prendiamo questo punto di vista sarà un modo per ricucire i fili che si sono spezzati con i mondi che vogliamo rappresentare. Ma per fare questo non basto io, dobbiamo scrivere insieme questa storia nuova. Dobbiamo farlo anche rinnovando il nostro gruppo dirigente".

L'Assemblea, dopo aver ratificato l'elezione di Schlein a segretaria, eleggerà Stefano Bonaccini presidente del partito, su proposta della stessa leader dem. È atteso un voto unitario per l'elezione del presidente e della direzione, nonché dei vicepresidenti e del tesoriere. Fra i primi ad arrivare questa mattina proprio Stefano Bonaccini, Dario Franceschini, Debora Serracchiani e il segretario uscente Enrico Letta, che il 14 marzo 2021 fu eletto al vertice del Pd nell'assemblea nazionale nella sede di largo del Nazareno.

Due mesi fa l'assemblea costituente si è svolta all'Auditorium Antonianum, un ambiente ben più ristretto della Nuvola, dove si sono dati appuntamento 705 delegati in presenza (altri 221 seguiranno in collegamento), oltre a 417 invitati e 150 giornalisti accreditati. Nei saloni dominano i colori verde, bianco e rosso su cartelloni e totem digitali, in cui si rilancia il titolo dell'evento: "La forza della comunità, per le persone, per il pianeta". I lavori sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Pd.

A Stefano Bonaccini, sconfitto alle primarie del 26 febbraio, la neo segretaria ha offerto il ruolo di garanzia della presidenza, che la minoranza riformista guidata dal presidente dell'Emilia Romagna aveva fatto sapere di preferire a quella di vicesegretario. L'accordo è arrivato venerdì con una lunga video-call tra Schlein e Bonaccini.

Sono ancora da definire le altre caselle. A cominciare da quelle dei capigruppo parlamentari e dell'eventuale allargamento della segreteria alla minoranza. Questioni sulle quale si dovrà approfondire nei prossimi giorni.