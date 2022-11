Obbligo mascherine al chiuso e limitazioni grandi eventi: ministero emana circolare e poi la ritira Caos al ministero della Salute: viene emanata una circolare, con nuove misure Covid in caso di peggioramento della situazione. Ma dopo poche ore viene ritirata.

A cura di Annalisa Cangemi

Caos al ministero della Salute. Oggi il dicastero guidato da Schillaci ha emanato una circolare, che riporta la data di oggi, elaborata con il supporto dell'Iss e destinata alle Regioni, con disposizioni sulle misure da adottare in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Me nel giro di poche ore ha ritirato tutto, diffondendo una nota per chiedere di non considerare le indicazioni precedenti.

Nella circolare protocollata, che ha per oggetto ‘Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023', diffuso su Twitter dal giornalista Giovanni Rodriguez, si specifica che "nel caso di eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti". Al momento l'utilizzo delle mascherine, in base all'ultimo decreto del governo ,varato dal Cdm lunedì e presentato oggi al Senato, è obbligatorio solo negli ospedali e nelle Rsa, fino al prossimo 31 dicembre. Dopo non si sa ancora se ci sarà un altro rinnovo.

Ma nel testo in questione si parla anche della possibilità di reintrodurre l'uso delle mascherine "in spazi chiusi", "finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave".

La circolare contiene anche indicazioni per completare la campagna vaccinale, con una particolare attenzione ai fragili e agli anziani: "Nella stagione autunno-inverno 2022-2023, l'obiettivo della campagna vaccinale sarà quello di continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili, proteggendoli dalla malattia grave e dalla ospedalizzazione".

Dopo aver emanato la circolare però il ministero ci ripensa, e diffonde un nuovo documento, specificando nell'oggetto ‘Errata Trasmissione'. Probabilmente il testo è stato diffuso prima del vaglio definitivo del ministro Schillaci. Ecco il testo: