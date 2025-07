Nuovi incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, si parte da settembre: come funziona e come chiederli

Tornano, probabilmente già da settembre, i bonus auto per chi acquista un veicolo elettrico e rottama quella vecchia. Il contributo potrà arrivare fino 11 mila euro per chi ha un Isee inferiore a 30 mila, oppure a 9 mila euro, per chi sta sotto i 40 mila. Per le microimprese, invece l’acquisto sarà coperto per il 30% entro un limite di 20 mila euro.

Tornano gli incentivi per sostituire i vecchi veicoli inquinanti con auto nuove a emissioni zero. L'obiettivo è di "conseguire l'acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il question time alla Camera. I bonus potrebbero partire già da settembre, una volta che sarà emanato il decreto attuativo che definirà tempi e procedure.

La notizia era già circolata lo scorso maggio, quando era stata diffusa la prima bozza della quinta revisione del Pnrr. Quest'ultima prevedeva di dirottare una parte dei fondi europei dall'installazione delle colonnine elettriche ai bonus. "Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l'avvio della misura già dal prossimo mese di settembre", ha detto il ministro.

Chi ha diritto ai nuovi incentivi

I nuovi incentivi verranno riconosciuti a chi è intenzionato ad acquistare un nuovo veicolo elettrico, previa rottamazione di un vecchio veicolo termico e con importi variabili a seconda dell'Isee (che non dovrà superare i 40mila euro nel caso dei privati). Tra i beneficiari ci sono "sia le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ossia le città insieme alle relative aree di pendolarismo, per l'acquisto di veicoli privati elettrici della categoria M1, sia le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2", ha chiarito Fratin.

I criteri per la selezione: Isee e rottamazione

Come dicevamo, l'importo del contributo per rottamare la propria auto e prenderne una elettrica varia a seconda dell'Isee. Potrà arrivare fino 11 mila euro, per i privati con reddito inferiore o pari a 30 mila, oppure a un massimo di 9 mila euro, per chi ha un Isee tra i 30 e i 40 mila. Per le microimprese, invece il discorso è diverso. L'acquisto sarà "coperto fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimale di 20 mila euro per veicolo nuovo". In altre parole il valore del bonus sarà pari al 30% di quello dell'auto che si desidera comprare ma il costo non dovrà superare i 20mila euro.

Come fare la domanda online

Per capire l'iter per fare richiesta bisognerà attendere il decreto attuativo, che dovrebbe arrivare a settembre. Intanto però, il ministro ha anticipato che per facilitare l'accesso verrà allestita "una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall'altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate".