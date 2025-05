Bonus auto, a chi spettano gli incentivi e quali sono le soglie Isee per la nuova rottamazione

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Nei prossimi mesi dovrebbe partire una nuova rottamazione auto. Cittadini e piccole imprese potranno accedere a degli incentivi per sostituire vecchi veicoli inquinanti con auto elettriche. L'intervento è stato inserito all'interno della proposta di revisione del Pnrr su cui è a lavoro il governo e prevede di dirottare quasi 600milioni di euro – fondi europei – dal piano di installazione delle colonnine elettriche ai nuovi incentivi. Per le persone fisiche sono stati fissati dei requisiti Isee per accedere alla rottamazione: per chi ha un reddito inferiore 30mila euro l'importo del contributo sarà di 11mila euro, mentre scende a 9mila euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 40mila euro. Per le imprese l'importo sarà pari al 30% del costo del nuovo veicolo ma con un limite massimo di 20mila euro.

Che cos'è il nuovo bonus auto

La nuova rottamazione prevede la cessione di un veicolo a motore termico, quindi alimentato con benzina o gasolio, e la sua sostituzione con uno zero emissioni. Chi vorrà accedere al contributo quindi, dovrà essere disposto a rottamare la propria auto e ad acquistarne una nuova, elettrica. L'intento della misura, che nei piani del governo dovrebbe portare alla sostituzione di circa 39mila veicoli, è quello di aumentare il numero delle elettriche circolanti in Italia. Un obiettivo per cui sarebbe prevista anche una scadenza, ovvero quella inserita nell'ambito del Pnrr e fissata al 30 giugno 2026.

Chi può chiedere l'incentivo: i requisiti e le soglie Isee

Non tutti però potranno accedere all'incentivo. Molte informazioni ancora non sono note, ma secondo quanto appreso finora il bonus spetta alle persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, che rispettano determinati requisiti di reddito. L'importo dello sconto sarà modulato in base alle soglie Isee dei richiedenti, che dovrebbero essere le seguenti:

fino a 11mila euro per l'acquisto di veicoli privati per chi ha un Isee inferiore ai 30mila euro;

per l'acquisto di veicoli privati fino a 9mila euro per chi ha un Isee compreso tra i 30mila e i 40mila euro.

Il tetto massimo per accedere al bonus quindi sarà di 40mila euro: chi ha un reddito superiore sarà escluso. I veicoli dovrebbero essere quelli appartenenti alla categoria M1, ovvero le auto destinate al trasporto di persone fino a un massimo di 8 posti a sedere (conducente escluso).

Come funzionerà per le microimprese

L'incentivo riguarderà anche le piccole imprese allo scopo di favorire l'acquisto di veicoli commerciali poco inquinanti. Ma per loro il sistema funzionerà diversamente. Il contributo potrà essere utilizzato per comprare auto di categoria N1 e N2, ovvero quelli progettati per trasportare merci fino a un massimo di 3,5 e 12 tonnellate, ma il suo importo sarà calcolato con modalità differenti. Il bonus infatti, ammonterà circa al 30% del valore della nuova auto elettrica ma bisognerà rientrare entro i 20mila euro per ottenerlo. Per il momento non è noto quando partirà l'incentivo né le modalità con cui potrà essere richiesto, ma sarà il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica a fornire tutti i dettagli.