“Non si affitta a chi vota Meloni”: polemica sull’annuncio per una stanza a Bari “No perditempo ed elettori della Meloni”, si leggeva in un annuncio per una stanza in affitto a Bari che ha fatto infuriare Fratelli d’Italia. Poi è stato modificato e il riferimento alla presidente del Consiglio rimosso.

A cura di Tommaso Coluzzi

"No perditempo ed elettori della Meloni". La frase è comparsa nella descrizione di un annuncio per una stanza in affitto, a Bari, zona Poggiofranco, e ha fatto infuriare Fratelli d'Italia. Tanto da diventare rapidamente un caso, con dichiarazioni da parte di diversi esponenti politici di primo piano. La voce alla fine è arrivata anche all'autore dell'annuncio online, che ha rimosso la frase. Al momento, infatti, la descrizione originale è stata modificata. L'annuncio è ancora online, ma il particolare criterio di ammissione per diventare inquilino è scomparso. Questo è lo screen dell'annuncio prima della modifica.

La descrizione dell’annuncio prima della modifica

Questo che compare al momento sull'annuncio online:

La descrizione dell’annuncio dopo la modifica

L'annuncio è stato rilanciato da Dario Iaia, parlamentare tarantino di Fratelli d'Italia, che ha diffuso la notizia data dalla Gazzetta del Mezzogiorno: "È offensivo e discriminante – ha scritto in una nota – Dopo le minacce subite solo poche ore fa dalla premier, questo episodio dimostra un certo clima d'intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, sia per le istituzioni e sia per la stessa presidente Giorgia Meloni".

"Mi auguro che si scelga di abbassare i toni e che gli oppositori in Parlamento del presidente Giorgia Meloni condannino simili comportamenti e non prendano sotto gamba messaggi come quello di un proprietario di un appartamento di Bari nega agli elettori di Giorgia Meloni la possibilità di affittare una stanza – ha commentato il sottosegretario ed esponente di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato – Sono sentinelle d'allarme di potenziali atteggiamenti più gravi. Ancora una volta, il vero volto di coloro che si professano detentori di democrazia e libertà si mostra in tutta la sua ipocrisia".