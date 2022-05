Nei Tg Rai Fratelli d’Italia ha più spazio dei vari partiti di maggioranza Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, denuncia la “troppa” esposizione mediatica di Fratelli d’Italia.

A cura di Giacomo Andreoli

Al Tg1, Tg2 e Tg Rai di prima serata Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno un'esposizione mediatica molto più grande rispetto al peso parlamentare del partito. Fdi ha in percentuale più spazio di ogni singolo partito di maggioranza. A lanciare l'allarme è il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a partire dai dati dell'Osservatorio di Pavia. Nel telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano, ad esempio, la formazione di estrema destra occupa il 18,3% del "Tempo gestito direttamente", cioè quello in cui parlano in prima persona i personaggi politici. Al secondo posto c'è il Movimento 5 stelle con il 14,2%, poi il Partito democratico con il 13,7% e la Lega con l'11,7%.

E ancora, nel Tg1 Fdi ha il 12% dello spazio, contro l'11,5% del Partito democratico e il 7,2% di Forza Italia (rispettivamente al secondo e terzo posto). Mentre la singola Giorgia Meloni nel secondo telegiornale ha la presenza in minuti maggiore tra tutti i leader politici. Secondo Anzaldi "mai un partito di opposizione, con meno del 5% in Parlamento, ha avuto un tale spazio. Palese violazione del pluralismo, perché Agcom non interviene?".

Certo, c'è da dire che secondo i sondaggi Fratelli d'Italia si gioca con il Partito democratico il primato tra i partiti che potenzialmente possono ottenere più voti alle prossime elezioni. Ma i sondaggi rimangono pur sempre variabili e dunque uno specchio non così attendibile delle preferenze politiche del Paese. Se si analizza il caso Tg3, comunque, i dati si ribaltano a favore del Partito democratico. Nel telegiornale diretto da Simona Sala la formazione guidata da Enrico Letta ha il 18,5% del tempo di parola diretto, contro il 12,1% del Movimento 5 stelle e l'11,1% di Fratelli d'Italia. Nello stesso tg il leader dem ha una presenza diretta maggiore di chiunque altro. Il Pd è sì un partito di maggioranza, ma in questo caso la situazione è ugualmente squilibrata.