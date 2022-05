Sondaggi politici, a un mese esatto dalle amministrative Fdi è il primo partito con il 21,5% La Supermedia AGI/YouTrend, calcolata quando manca solo un mese alle elezioni amministrative del 12 giugno, dice che Fratelli d’Italia è il primo partito al 21,5%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima Supermedia AGI/YouTrend il primo partito in Italia in questo momento è Fratelli d'Italia, con il 21,5%, +0,3% rispetto alla scorsa rilevazione, fatta due settimane fa, il 28 aprile. Il partito di Giorgia Meloni supera il Pd, al 21,3% (solo 0,1% in più). Si tratta di un risultato importante, perché manca appena un mese alle elezioni amministrative, che si terranno nell'election day del 13 maggio, insieme ai referendum sulla Giustizia.

Complessivamente tutte i partiti fanno registrare tutti una variazione positiva. Ma questo fenomeno è determinato da una circostanza: in pratica gli istituti di sondaggio hanno smesso di rilevare i partiti minori che appartengono al centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l'Italia, etc). La conseguenza è che il centrodestra come area risulta in calo di oltre due punti, anche se tutti e tre i suoi partiti maggiori risultano in lieve aumento.

La Lega di Matteo Salvini è terzo partito in Italia, con il 15,9% (+o,2%), seguita dal M5s di Giuseppe Conte, dato al 13,3% (con una crescita dello 0,1%). Il terzo grosso partito di centrodestra, Forza Italia, aumenta il suo consenso dello 0,1%, e va all'8,7%. Quindi nella classifica troviamo Azione/+Europa, al 5%, con un incremento significativo dello 0,8%. Più indietro Italia Viva, al 2,4% (+0,4%); e ancora i Verdi, al 2,3 (+0,5), Sinistra Italiana 2,2 (+0,1), Art.1-MDP 2,2 (+0,3) Italexit 2,1 (+0,3).

La maggioranza che sostiene il governo Draghi è data al 68,7 (-0,9), in particolare: i giallorossi, cioè Pd-M5s-MDP, sono dati al 36,7 (+0,3); mentre il centrodestra, quindi Lega-Forza Italia-Toti) otterrebbero il 24,6 (-2,4). Mentre l'opposizione di destra, Fratelli d'Italia, come dicevamo è al 21,5 (+0,3); e l'opposizione di sinistra, Sinistra Italiana di Fratoianni, è al 2,2 (+0,1). Complessivamente il centrodestra raccoglie il 46,1% (-2,1 rispetto al 28 aprile), mentre il centrosinistra, pur essendo in crescita, deve accontentarsi del 28,7% (+1,2).