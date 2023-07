Morto l’ex segretario della Democrazia Cristiana, Arnaldo Forlani: aveva 97 anni Arnaldo Forlani è morto a 97 anni nella sua abitazione di Roma. Ad annunciare la scomparsa dell’ex segretario della Dc è stato il figlio Alessandro. Fu anche presidente e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari esteri, ministro della Difesa e delle Partecipazioni statali.

A cura di Gabriella Mazzeo

È morto a 97 anni Arnaldo Forlani, storico leader della Dc che fu presidente e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari esteri, ministro della Difesa e delle Partecipazioni statali. Forlani fu segretario della Democrazia Cristiana nel quadriennio 1969-1973 e poi nel tra il 1989 e il 1992. A dare la notizia della sua scomparsa, il figlio Alessandro.

Forlani è morto nella sua abitazione di Roma dopo essere stato raggiunto dai familiari. Sulla scomparsa dell'ex leader della Dc si è espresso Pier Ferdinando Casini, che ha manifestato dolore e sgomento per il suo decesso. "Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il Segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze – ha sottolineato -.Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra DC e socialisti. È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio".