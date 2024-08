Mollicone (Fdi) contro le sentenze sulla strage di Bologna: perché parla di “teorema contro la destra”

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Mentre ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella commemorava le vittime della strage del treno Italicus, avvenuta il 4 agosto del 1974, e parlava di quell'attentato come "parte dello stragismo neofascista", Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura alla Camera di Fratelli d'Italia, metteva in dubbio le sentenze sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e oltre 200 feriti), dicendo in un'intervista che sono "un teorema per colpire la destra". E le opposizioni hanno iniziato a chiedere le sue dimissioni, e a pretendere una chiara presa di distanza da parte della premier Meloni.

Cosa ha detto Federico Mollicone (Fdi) sulle sentenze

"Le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista", ma "bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali" o se invece "si cerca di creare un teorema", perché "non possiamo accettare come dogmi sentenze che non stanno rispettando le garanzie di un giusto processo. È ora di farla finita con questa ipocrisia", ha detto a La Stampa il presidente della commissione Cultura Mollicone, secondo cui "era chiaro dall'inizio del processo a Bellini, criminale conclamato e collaboratore dei servizi e del procuratore Sisti, e che mai ha avuto a che vedere con noi, che l'obiettivo di parte della magistratura fosse quello di accreditare il teorema per cui nel dopoguerra gli Usa, con la loggia P2, il neofascismo e perfino il Msi avrebbero, con la strategia della tensione e le stragi, condizionato la storia repubblicana".

Mollicone ha detto anche di avere le prove che si tratti di "un processo che non cerca la verità giudiziaria ma esclusivamente un teorema politico" e ha annunciato un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro Nordio "di verificare ciò che sto denunciando". L'esponente di Fdi è intervenuto così sul botta e risposta a distanza tra l'associazione dei parenti delle vittime della strage, con in prima fila il suo presidente Paolo Bolognesi, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Uno scambio di battute durissimo legato al riconoscimento della matrice "fascista" dell'attentato.

Nel giorno dell'anniversario della strage, Meloni aveva utilizzato un'espressione volutamente ambigua, dicendo che "le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste". Tradotto: la verità sarebbe solo giudiziaria, non necessariamente anche storica.

Conte e Schlein contro Mollicone

Le opposizioni, Pd, Avs e M5s per primi, hanno chiesto a Meloni di "cacciare" Mollicone. "Anche oggi niente da fare: Meloni ha perso le parole mentre il suo fidato di partito, Mollicone (presidente della commissione Cultura!) è arrivato addirittura a mettere in discussione le sentenze che parlano chiaro sulla matrice neofascista della strage di Bologna. Con parole gravissime ha calpestato in un colpo solo le sentenze, le istituzioni, il rispetto per i familiari delle vittime e la memoria di un intero Paese. Un presidente del Consiglio ci mette la faccia di fronte a tutto questo, non va a nascondersi", ha commentato su X Giuseppe Conte, presidente del M5s.

"Ci voleva uno come Mollicone, dopo due giorni del solito vittimismo di Giorgia Meloni, per confermare che nel suo partito c'è chi tenta di riscrivere la storia negando le responsabilità dei neofascisti accertate dalle sentenze. È molto grave che in questa triste giornata, a 50 anni dalla strage neofascista dell'Italicus, dai banchi istituzionali della destra di governo vi sia ancora il tentativo di inquinare la memoria di quella stagione mettendo in discussione le sentenze su Bologna e criticando la magistratura. Cosa aspetta Meloni a prendere le distanze dalle gravissime parole di Mollicone, che si dimostra del tutto inadeguato a presiedere la Commissione Cultura? Farà prevalere anche stavolta la ragion di partito?", ha scritto ieri in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.