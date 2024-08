Il governo Meloni commemora la strage di Bologna, ministro Piantedosi: “Fu neofascista”

video suggerito

La strage di Bologna, il 2 agosto 1980, fu eseguita da gruppi neofascisti e uccise 85 persone. Nel quarantaquattresimo anniversario, il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e molti esponenti del governo Meloni hanno ricordato la strage, sottolineandone la matrice.

A cura di Luca Pons

Nel quarantaquattresimo anniversario della strage di Bologna, che il 2 agosto 1980 provocò la morte di 85 persone con una bomba piazzata nella stazione ferroviaria del capoluogo dell'Emilia-Romagna, le massime cariche dello Stato hanno ricordato la tragedia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato "i morti, le immagini della stazione di Bologna devastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani", sottolineando che si trattò di una "spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggredire la libertà conquistata dagli italiani", nonché di "uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana. Una ferita insanabile, monito permanente da consegnare alle giovani generazioni".

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato a Bologna, nel cortile di palazzo d'Accursio, aprendo la commemorazione. Ha subito chiarito: "Siamo qui oggi a commemorare il 44esimo anniversario della strage di Bologna. Una strage neofascista, espressione di un disegno eversivo che mirava a colpire lo Stato nella sua componente più sensibile, vale a dire le persone comuni. Il governo c'è". La strage, ha continuato, ricorda che "la pace e la sicurezza e la democrazia non sono conquiste scontate, ma valori che vanno difesi e promossi quotidianamente, per farlo dobbiamo essere uniti contro ogni forma di odio e intolleranza e ribadire con forza il nostro rifiuto al fascismo e totalitarismo".

In più, il ministro ha ricordato la questione dei risarcimenti alle vittime della strage di Bologna. Bisogna, ha detto "porsi il problema delle coperture finanziaria" per pagare questi risarcimenti, altrimenti "si rischierebbe di fare promesse che non troverebbero poi concreta realizzazione. Ci stiamo lavorando".

Matteo Salvini ha diffuso sui social il suo ricordo, senza citare la matrice neofascista dell'attentato: "Quarantaquattro anni fa, alla stazione di Bologna, l’Italia viveva una delle sue pagine più buie: una bomba esplode, 85 tra donne, uomini e bambini perdono la vita. Una ferita profonda nel cuore dell’Italia e degli italiani che rimane aperta ancora oggi. È fondamentale tenerne viva la memoria affinché drammi del genere non ricapitino mai più".

"Ricordare quanto accaduto a Bologna 44 anni fa è un dovere dello Stato", ha scritto Antonio Tajani, leader di Forza Italia. "Perché l'eversione e lo stragismo, di qualsiasi matrice, non possano mai sovvertire la democrazia e la libertà".

La Russa e Fontana: "Matrice neofascista"

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha ricordato la strage sui social: "Un vile attentato che le sentenze hanno attribuito a una matrice neofascista", l'ha definita. Per poi aggiungere: "Tramandare i valori di libertà e democrazia è un impegno imprescindibile, e allo stesso tempo è di fondamentale importanza proseguire l'opera di desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, per fare luce su ogni ombra del nostro passato e rendere giustizia a tutte le vittime del terrorismo".

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha a sua volta ricordato "un eccidio di matrice neofascista, con responsabilità accertate in sede processuale. Il dramma del 2 agosto 1980 rappresenta una ferita aperta nella storia del Paese, nel dolore per le vittime e nella costante indignazione per i tentativi di depistaggio. Mi stringo ai familiari delle vittime e rivolgo il mio pensiero di vicinanza e gratitudine a chi ha combattuto, e continua a combattere, affinché sia fatta piena luce sui fatti".

Manifestazione con migliaia di persone a Bologna, presente Schlein

Nonostante il caldo, migliaia di persone sono scese in piazza per commemorare l'attentato con un corteo. Erano presenti i parenti delle vittime, molti sindaci della zona e rappresentanti delle autorità. Nella folla c'era anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che parlando con i giornalisti presenti ha dichiarato: "Questa è stata una strage di matrice neofascista, con intento chiaramente eversivo della Repubblica, che bisogna riconoscere per quello che è e provare a trarre una lezione. Tutti i giorni dell'anno bisogna coltivare la memoria di quello che è accaduto anche per capire come la storia non si deve mai, mai ripetere nelle sue pagine più buie".

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha scritto sui social: "Memoria, ricerca ostinata e quotidiana di ogni pezzo di verità e giustizia, guardia sempre alta. Sono i nostri doveri a 44 anni dalla strage di Bologna, dalle 85 vittime dei progetti neofascisti, fra strategia della tensione e depistaggi"-

Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi-Sinistra, ha dichiarato: "Il 2 agosto 1980 i fascisti mettevano una bomba alla stazione di Bologna, nell'ambito di una strategia eversiva di apparati dello Stato e di associazioni segrete. Eppure a 44 anni di distanza da quella strage c'è ancora chi non intende usare quella parola, ‘strage fascista'. Ecco perché a maggior ragione il dovere della memoria e l'impegno per contrastare i rigurgiti neofascisti deve essere esercitato, al di là dell'ipocrisia e delle sottovalutazioni di chi è attualmente al governo".