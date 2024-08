video suggerito

Il M5s annuncia il programma dell'Assemblea costituente, Conte: "Decideremo su tutto" Il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha approvato il programma per la prossima Assemblea costituente, prevista in autunno. Sarà divisa in tre fasi e potranno partecipare anche i non iscritti. "Non ci sottrarremo al confronto. Potrà essere modificato anche lo statuto", ha annunciato Conte.

A cura di Giulia Casula

Il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha approvato il programma per la prossima Assemblea costituente. Quella prevista in autunno sarà "un grande percorso di democrazia partecipativa per rilanciare soluzioni e proposte politiche", si legge nel comunicato pubblicato sul sito del movimento.

"Il Consiglio Nazionale del M5S ha oggi approvato le fasi, i meccanismi e il funzionamento del processo di democrazia “partecipativa” per l’Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. L’obiettivo principale è coinvolgere i cittadini per elaborare proposte e soluzioni sui temi più importanti di cui il Movimento dovrà occuparsi nei prossimi anni", si legge ancora.

L'innovazione principale, secondo quanto riferiscono, riguarderà il metodo, che si baserà principalmente su "inclusività, trasparenza, accessibilità e accountability". Si tratterà di un percorso aperto a tutti, anche ai non iscritti, che potranno partecipare alla discussione in cui verrà definito il nuovo assetto del partito.

"Per questo motivo – spiegano . il processo non verrà governato dall’attuale vertice politico del Movimento 5 Stelle, ma sarà coordinato da un gruppo di esperti che agiranno come facilitator con l’obiettivo di rendere il processo pienamente trasparente".

In particolare, il percorso sarà diviso in tre fasi. Una prima di ascolto che coinvolgerà iscritti e simpatizzanti, che potranno avanzare proposte e soluzioni, da aggregare in "filoni di bisogni, sottoposti a una sottoscrizione aperta a tutti i partecipanti tramite un portale web e finalizzata a selezionare le tematiche ritenuti più rilevanti".

La seconda invece, sarà quella del confronto, organizzato in più giorni e ai quali potrà prendere parte solo un campione di 300 partecipanti. Questi ultimi saranno selezionati "secondo tre criteri di stratificazione: il genere, la classe di età e la residenza per macro-area geografica", ma la priorità sarà data a giovani e donne.

Come terza e ultima fase ci sarà l’Assemblea Costituente vera e propria, in cui si terrà verrà votato un "documento di indirizzo", con le migliori proposte raccolte. Alla Costituente potranno sedere gli iscritti, ai quali verrà data la possibilità di seguire "tavole rotonde tematiche guidate dagli eletti", cioè i vari parlamentari e consiglieri.

La partecipazione sarà consentita sia in presenza che a distanza e a termine dell'Assemblea ci sarà il voto. L'esito della consultazione "avrà effetti immediati sulle eventuali modifiche allo Statuto del Movimento e sul programma politico", si legge.Ad affiancare il Movimento ci sarà Avventura Urbana, una società di consulenza che si occupa di progettare e gestire processi decisionali complessi.

Nelle scorse ore, il leader Giuseppe Conte aveva preannunciato che alla Costituente "saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e pure ai simpatizzanti". Inclusa, si può presumere, anche la questione del limite dei due mandati per chi ricopre cariche pubbliche, che ancora divide i grillini. " Non ci sottrarremo al confronto. Potrà essere modificato anche lo statuto, potrà essere integrata anche la Carta dei principi e dei valori. Discuteremo su tutto", ha ribadito.

"Con Grillo ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci. Abbiamo una visione diversa, avete visto nello scambio epistolare, ma ovviamente questo processo costituente non si fermerà", ha aggiunto facendo riferimento allo scontro che ha coinvolto i due negli scorsi giorni. "Beppe Grillo è fondatore e attualmente garante, nessuno gli toglie questo ruolo. Ma adesso non conta Grillo, non conta Conte, contano gli iscritti e i simpatizzanti che riossigeneranno il Movimento e lo rilanceranno", ha concluso.