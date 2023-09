Minori non accompagnati, prima accoglienza e polizia: la bozza del decreto Migranti domani in Cdm Misure sui minori non accompagnati (anche per accertarne l’età), espulsioni, potenziamento della prima accoglienza e nuove reclute tra le forze di polizia: ecco cosa c’è nella bozza del nuovo decreto sull’immigrazione che dovrebbe essere domani sul tavolo del Cdm.

A cura di Annalisa Girardi

Un nuovo decreto sull'immigrazione si prepara per arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Per la precisione si tratta di "Disposizione urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno". La bozza di testo che sarà discussa domani a Palazzo Chigi, e che Fanpage.it ha potuto visionare, si divide in quattro parti: contrasto all'immigrazione irregolare, minori stranieri non accompagnati, accoglienza e politiche di sicurezza.

Nel primo articolo, che interviene sul Testo unico sull'immigrazione, si stabilisce che un titolare di permesso di soggiorno possa essere espulso per "gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza". Inoltre, si prevede anche che "quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l’espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico". Il secondo articolo riguarda invece il potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia. In particolare si prevede di collocare fino a 20 nuovi ispettori o sovrintendenti della Polizia di Stato nelle rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, con un costo di 125 mila euro per il 2023 3 3,7 milioni annui a decorrere dal 2024.

Dal terzo articolo della bozza sono inserite le disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori non accompagnati. Per questi ultimi si prevede:

In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.

Si tratta anche della possibilità di disporre, per accertare la minore età del richiedente asilo, "lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie".

Ci sono anche disposizioni per potenziare a livello tecnico e logistico la prima accoglienza, soprattutto di fronte all'aumento degli arrivi. In tal senso è prevista la "alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera". Ci sarà quindi un concorso pubblico per 100 volontari in servizio permanente, per cui "le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono incrementate di euro 6.772.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". I candidati, si precisa, dovranno avere queste caratteristiche:

età non superiore ai 24 anni;

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente.

Sempre in materia di accoglienza si prevede la possibilità di "derogare ai parametri di capienza previsti per i centri e le strutture di accoglienza (…) nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni".

L'articolo 10 aumenta il contingente delle forze armate di ulteriori 400 unità tra ottobre e dicembre "al fine di rafforzare i dispositivi dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese". Per gli straordinari del personale delle forze di polizia, "al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio", è istituito un fondo in cui confluiranno gli eventuali risparmi di spesa.