Minacce di morte sui social a Salvini, la solidarietà di Meloni: “Sicura che non si farà intimidire” Dopo che Matteo Salvini ha fatto sapere di essere stato vittima di insulti e minacce di morte sui social, è arrivata la solidarietà di diversi colleghi di governo e di maggioranza. In primis quella di Giorgia Meloni: “Sono sicura che non ti farai intimidire”.

A cura di Annalisa Girardi

Insulti e minacce di morte sui social per il leader della Lega, Matteo Salvini, che in queste ore sta ricevendo la solidarietà dell'universo politico e istituzionale. Era stato lo stesso ministro dei Trasporti ad annunciare di essere stato vittima di intimidazioni e vere e proprie minacce sui social, che aveva condiviso in uno screen: "Insulti e minacce di morte su Instagram. “Devi morire mafioso del cazzo… Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria…” Un vero democratico. Paura? No. Querela? Sì".

Nello screen condiviso da Salvini si vedono altri messaggi di minaccia che gli sarebbero stati inviati da un ragazzo su Instagram. "Parli male del Sud ma sei il primo camorrista ‘ndranghetista italiano, uomo di m***a". "Rispondi infame, fascista mafioso". E ancora altri insulti e minacce. Salvini ha quindi annunciato che ricorrerà alle vie legali per tutelarsi, sporgendo querela.

Non si è fatta attendere la solidarietà da tutto il mondo della politica. In primis dalla presidente del Consiglio e alleata nel centrodestra, Giorgia Meloni. Che sempre nelle sue pagine social ha scritto: "Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Sicuro che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l'Italia con determinazione e coraggio".

Anche dal suo partito, la Lega, sono subito arrivate parole di conforto. "Vergognose e inaccettabili le ennesime minacce di morte rivolte a Matteo Salvini, da troppo tempo bersaglio di insulti e diffamazioni. Ci aspettiamo una ferma condanna di questa nuova violenza verbale da parte di tutte le forze politiche e un atto di responsabilità da parte di chi, anche tra i commentatori o gli oppositori, si sente libero di poter passare il segno con vergognosi attacchi personali alzando il tiro dello scontro", hanno dichiarato in una nota i capigruppo di Camera e Senato del Carroccio, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

"Sono sicuro che Matteo non si farà intimidire e continuerà a lavorare per il nostro Paese", ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Condanno fermamente le gravi minacce di morte indirizzate al senatore e vice premier Matteo Salvini. A lui giunga la mia sincera vicinanza", ha scritto invece il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Da parte sua, Salvini ha risposto ringraziando per la solidarietà ricevuta: "Ringrazio tutti voi per la solidarietà e il sostegno. Non saranno intimidazioni e minacce di morte a fermare le nostre idee: la Lega va avanti, democraticamente, senza paura, a testa alta".