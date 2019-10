Migranti, Open Arms salva 15 persone in mare: “Erano sul punto di naufragare”

L’organizzazione umanitaria spagnola open arms ha salvato in mare 15 persone: “Quasi 24 ore per trovarli, ora sono in salvo. Erano alla deriva sul punto di naufragare: 15 persone, 6 uomini, 2 donne, 2 bambini e 5 minori”.