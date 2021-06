È stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue per trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), l'ufficio europeo per l'asilo con sede a La Valletta (operativo dal 2011), in un'agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Si tratta di una tappa verso un meccanismo condiviso di solidarietà tra Stati, in attesa che si sblocchi il pacchetto Ue sul Patto migrazione e l'asilo.

La nuova Agenzia Ue per l'Asilo "aiuterà i governi con le riallocazioni e avrà un ruolo cruciale nel mettere in pratica i valori dell'Ue, come il rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure d'asilo e del principio di solidarietà", ha spiegato la relatrice per il Parlamento Ue, Elena Yoncheva (S&D), durante una conferenza stampa. Il nuovo Easo avrà poi "un ufficio di collegamento in ogni Stato Ue", ha aggiunto la relatrice. "Spero e ho fiducia sul fatto che la nascita dell'Agenzia sia un passo verso l'attuazione del meccanismo di solidarietà", ha aggiunto.

Questa servirà a migliorare l'applicazione della politica di asilo all'interno dell'Ue. L'Agenzia sarà responsabile del miglioramento del funzionamento del sistema europeo comune di asilo, fornendo una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e contribuendo a una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale.

Il regolamento dell'agenzia dell'Ue per l'asilo rafforza l'attuale mandato dell'Easo e facilita l'invio di esperti negli Stati membri che richiederanno supporto operativo. Il team avrà il mandato di preparare l'intera procedura amministrativa di asilo per la decisione delle autorità nazionali, e offrirà assistenza nella fase d'appello.

Dal 31 dicembre 2023, l'Agenzia monitorerà sui aspetti del sistema comune di asilo, per esempio sulle condizioni di accoglienza, sul rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie di protezione dei minori, vigilando anche sul rispetto delle garanzie procedurali. L'accordo raggiunto oggi dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Quindi sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Ue, per entrare in vigore dopo 20 giorni. A quel punto l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo diventerà l'Agenzia Ue per l'asilo e diventerà operativa.

"Si tratta – si legge in una nota della Commissione europea – di un'iniziativa chiave nell'ambito del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La nuova agenzia contribuirà a migliorare la qualità, l'uniformità e la rapidità delle procedure di asilo negli Stati membri. La sua nuova riserva di 500 esperti fornirà inoltre un sostegno più efficace ai sistemi nazionali di asilo che devono far fronte a un elevato carico di lavoro, rendendo il sistema generale di gestione della migrazione dell'Ue più flessibile e sostenibile".

"Basandosi sull'esperienza dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – si legge ancora nella nota della Commissione – la nuova agenzia avrà un mandato rafforzato che contribuirà a: sistemi di asilo più efficienti grazie a un maggiore supporto operativo e tecnico agli Stati membri, compresa la formazione, la preparazione, l'analisi delle informazioni e lo scambio di informazioni. Assistenza migliorata su richiesta: su richiesta degli Stati membri, sarà pronta una riserva di 500 esperti tra cui interpreti, gestori di casi o specialisti dell'accoglienza. Gli esperti dell'Agenzia avranno il mandato di preparare l'intera procedura amministrativa di asilo per la decisione delle autorità nazionali e offrire assistenza nella fase di ricorso. Processo decisionale uniforme e di alta qualità mediante lo sviluppo di standard operativi, indicatori, orientamenti e migliori pratiche per l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di asilo".

"Accolgo con favore l'accordo per l'istituzione di un'Agenzia dell'Ue per l'asilo. Contribuirà a rendere le nostre procedure di asilo nell'Ue più rapide e uniformi", ha commentato in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La leader dell'esecutivo Ue ha ringraziato la presidenza portoghese "per il duro lavoro" e conta di continuare i negoziati sul Patto per le migrazioni e l'asilo con la presidenza slovena.

"Abbiamo appena concluso un accordo per trasformare l'Easo in Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'europeizzazione della politica migratoria continua passo dopo passo. È un giorno eccellente per la politica di migrazione dell'Ue e un giorno molto importante per la Commissione europea", ha scritto la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson.