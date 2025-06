Meloni tra le donne illustri assieme a Frida Kahlo: è polemica sul libro distribuito in una scuola elementare

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fa discutere il libro distribuito in una scuola elementare nel padovano. Si intitola "Ragazze con i numeri" e al suo interno vengono presentate una serie di donne illustri passate alla storia. Tra loro Nilde Iotti, Frida Kahlo, Maria Montessori ma anche Giorgia Meloni.

Il libretto era stato consegnato la settimana scorsa in una scuola primaria di Limena, in provincia di Padova, dall'assessora all'istruzione Eleonora Paccagnella, di Fratelli d'Italia. Un primo volume era stato pubblicato lo scorso anno, ma nella versione aggiornata al 2025 compare anche la premier, accostata alle grandi donne della storia. Tra le altre cose Meloni figura tra i volti del manifesto dedicato all'iniziativa in cui si legge: "Con coraggio e determinazione, contro ogni pregiudizio scegliere chi desiderate di essere".

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l'assessora meloniana avrebbe proposto ai bambini di fare una foto con il libro in mano e di scegliere tra le donne illustrate, quella a cui dedicare la copertina per il prossimo anno. I bambini hanno indicato Meloni, il cui volto tra l'altro era il più riconoscibile tra gli altri. Trattandosi di minori, l'assessora avrebbe suggerito poi di usare le foto delle donne in questione per coprire il voto degli alunni, lasciando a questi la scelta. Anche in questo caso, i bambini avrebbero indicato la premier, la più conosciuta.

L'iniziativa è stata fortemente criticata sia da un'insegnante, che l'ha definita "propagandistica", denunciando la "strumentalizzazione dei bambini", sia dalle opposizioni. "Secondo quanto riportato dalla stampa in una scuola elementare del padovano sarebbe stato distribuito un libro sulle donne eccellenti della storia, con dentro, tra una Maria Montessori e una Frida Kahlo… Giorgia Meloni. Sì, proprio lei. Quella che ha sfondato il soffitto di cristallo per poi chiudere la finestra alle altre. Ora, che Meloni venga messa accanto a figure come Nilde Iotti o Tina Anselmi è già un'operazione di chirurgia storica piuttosto creativa", hanno commentato i parlamentari M5s in Commissione cultura. "Ma paragonarla a Maria Montessori, che ha rivoluzionato l'educazione, o a Frida Kahlo, simbolo internazionale di emancipazione e anticonformismo, è roba da fare accapponare la pelle. Siamo davanti a un'operazione indegna di propaganda e di strumentalizzazione dei bambini. Propaganda che in questo caso ha superato ampiamente i limiti della decenza avendo varcato le soglie addirittura di una scuola", hanno denunciato. "Chiediamo a Giuseppe Valditara se condivida questa iniziativa, opera di una assessora di Fratelli d'Italia, o se per una volta riuscirà a ricordarsi che è ministro dell'istruzione di tutti, non solo dei fan di Giorgia Meloni, prendendo gli opportuni provvedimenti".

Anche la consigliera comunale Anna Iraci, all'opposizione, ha chiesto di intervenire auspicando le dimissioni dell'assessora. "Al posto di fare la semplice ristampa del volume precedente si è deciso di politicizzarlo, inserendo una paginata interamente dedicata a Giorgia Meloni, un atto di propaganda in favore di Fratelli d'Italia tutto a spese dei cittadini", ha dichiarato.