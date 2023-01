Meloni: “Taglio accise? Solo con l’extragettito Iva derivato dall’aumento del prezzo della benzina” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta fatta dal suo governo con la cancellazione totale dello sconto sulle accise, e spiega qual è il piano per abbassare il prezzo dei carburanti: “Se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato guadagna in più di accise Iva viene usato per riabbassare il prezzo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo le polemiche per la cancellazione totale dello sconto sulle accise, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilascia due interviste, al Tg5 e al Tg1, per rivendicare la sua scelta, sostenendo di non aver mai promesso nel suo programma presentato in campagna elettorale, di tagliarle.

"Le opposizioni fanno il loro lavoro, ma non mi spaventa – ha detto la presidente del Consiglio – Nel programma di Fratelli d'Italia non c'è scritto che avremmo tagliato le accise, e io non ho mai parlato di taglio delle accise come priorità in questa campagna elettorale, sono d'accordo sul taglio ma le priorità per me ora sono altre. Quello che c'è scritto nel programma di Fdi è ‘sterilizzazione', cioè se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato guadagna in più di accise Iva viene usato per riabbassare il prezzo ed è quello che prevede il nostro decreto varato dal Consiglio dei Ministri. L'opposizione ritenti". Insomma il piano del governo sarebbe quello di ritoccare le accise utilizzando l'extragettito dell'Iva derivato dall'aumento del costo della benzina.

"Quando abbiamo fatto la Legge di bilancio abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie dal caro bollette, dopo di che avevamo, orientativamente, dieci miliardi e avevamo due strade: tagliare le accise per tutti, anche per i ricchi, oppure concentrare quelle risorse sul taglio del costo del lavoro, sulle decontribuzioni per i neo assunti, sui soldi alle famiglie per crescere i figli. Abbiamo fatto questa seconda scelta, perché secondo noi ha un moltiplicatore maggiore", ha aggiunto Meloni al Tg1.

Nella sua rubrica, Gli appunti di Giorgia, la premier ha spiegato così il mancato rinnovo del taglio delle accise: "Gira un video del 2019 nel quale io facendo benzina parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina, e ovviamente si è detto che sono incoerente. Non è un caso che quel video sia del 2019 e non dell'ultima campagna elettorale. Sono ancora convinta che sarebbe un'ottima cosa tagliare le accise sulla benzina, il punto è che si fanno conti con la situazione. Dal 2019 a oggi il mondo intorno a noi è cambiato e, purtroppo, stiamo affrontando una situazione emergenziale che ci impone di fare alcune scelte".

Intanto i gestori dei distributori di benzina hanno annunciato che incroceranno le braccia il 25 e 26 gennaio prossimi. Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio scenderanno in piazza "per porre fine all’ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità". Per questo sono stati convocati a Palazzo Chigi per domani alle 11.30. Con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano ci saranno anche i ministri che hanno sottoscritto il decreto Trasparenza approvato martedì sera in Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.