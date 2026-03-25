Meloni sacrifica Delmastro, Bartolozzi e (forse) Santanché, ma la domanda è perché fossero ancora lì

E così Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia con delega al sistema penitenziario, si è dimesso. Anzi, diciamola meglio: "è stato dimesso" da Giorgia Meloni.

Ma non per aver rivelato dettagli coperti da segreto d’ufficio al suo coinquilino Giovanni Donzelli, che a sua volta li rivelò tranquillo in un discorso alla Camera dei Deputati, reato per cui è stato poi condannato a 8 mesi di carcere in primo grado.

E nemmeno per la sua presenza – almeno, così si è “ricordato” un anno e mezzo dopo il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo – nella stanza in cui partì il colpo di pistola che ferì l’elettricista Luca Campana nella notte di capodanno del 2024. Presenza che invece Delmastro ha sempre negato, giurando di essere andato a gettare l’immondizia proprio in quel momento.

E nemmeno perché per lui fosse “un'intima gioia l'idea di far sapere” che “non lasciamo respirare” i detenuti al 41 bis nelle nuove auto in dotazione alla polizia penitenziaria.

E nemmeno per essere entrato in società con una diciottenne a lui sconosciuta figlia del prestanome di un soperboss della camorra a Roma, Michele Senese detto o’pazzo. Circostanza che la premier Giorgia Meloni aveva bollato sino a due giorni fa come una “leggerezza”.

E si è dimessa pure Giuseppa Lara Bartolozzi, detta Giusi, capa di gabinetto al ministero della giustizia guidato da Carlo Nordio.

Ma non per aver ammesso pubblicamente di aver seguito lei e lei sola l’iter che aveva portato alla liberazione del generale libico Al Masri, torturatore e stupratore, arrestato in Italia e rispedito a casa sua invece di essere consegnato alla corte penale internazionale dell’Aja.

E nemmeno perché indagata per aver mentito in merito a questa circostanza per proteggere il ministro Carlo Nordio – questo è quel che sospettano gli inquirenti a chiusura delle indagini.

E nemmeno per essere andata con Delmastro a cena da quel prestanome di camorra della cui sconosciuta figlia diciottenne il sottosegretario era socio.

E nemmeno per aver dichiarato in televisione che al referendum sulla giustizia bisognava votare sì per “toglierci di mezzo la magistratura”, dichiarazione che lì per lì non aveva suscitato nessuna reazione in Giorgia Meloni.

Buon ultima, Meloni vorrebbe si dimettesse, pure la ministra del turismo Daniela Santanché, che mentre scriviamo sta cercando di resistere alle pulizie di primavera di Giorgia Meloni.

Ma non per il rinvio a giudizio per il falso in bilancio di Visibilia, e nemmeno per la presunta truffa ai danni dell'Inps.

No. Delmastro, Bartolozzi e (forse) Santanché si dimettono perché Giorgia Meloni ha perso il suo referendum sulla giustizia, e bisogna trovare dei colpevoli, dei capri espiatori da dare in pasto al popolo al posto suo.

E insomma, non c’è nemmeno tutto questo bisogno di commentare, giusto?