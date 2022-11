Meloni incontra il presidente statunitense Biden al G20: “Continuiamo sostenere l’Ucraina” Giorgia Meloni ha incontrato a margine del G20 di Bali il presidente statunitense Joe Biden. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e le sfide globali, tra cui crisi economica, Cina e clima.

Giorgia Meloni ha incontrato il presidente statunitense Joe Biden a Bali, a margine dei lavori del G20. Alleanza transatlantica e sfide globali, dalla difficile situazione economica alla sicurezza comune, sono stati i temi al centro del colloquio tra i due leader. Secondo quanto comunica Palazzo Chigi, Meloni e Biden hanno ribadito i "profondi e duraturi legami tra le nostre nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco".

La presidente del Consiglio e il capo di Stato USA hanno anche "discusso del loro impegno a continuare a fornire all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per difendersi", ribadendo quindi la volontà di continuare a inviare armi a Kiev, riaffermando che la Russia sia la "responsabile dell'aggressione". Nel loro colloquio, però, Biden e Meloni hanno anche discusso della stabilità nel Mediterraneo e nell'Indo-pacifico e dei rapporti con la Cina.

Anche dalla Casa Bianca è arrivato un comunicato, in cui si è spiegato come l'obiettivo fosse "coordinare le risposte a una serie di sfide globali, comprese quelle poste dalla Repubblica popolare cinese, la crisi climatica e l'uso dell'energia da parte della Russia come arma". Da Washington inoltre hanno ribadito l'impegno di Biden e Meloni nel sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa.

Oggi sia Meloni che Biden hanno incontrato in due momenti diversi anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con cui hanno parlato della difficile situazione legata al conflitto. Il capo di Stato della Turchia ha anche parlato con l'omologo francese, Emmanuel Macron, a cui secondo quanto riportano fonti del governo di Ankara, avrebbe ribadito la necessità di aumentare gli sforzi europei per tenere in piedi l'accordo tra Russia e Ucraina sul corridoio del grano.

Meloni da parte sua, afferma Palazzo Chigi, ha anche espresso la propria vicinanza per l'attentato avvenuto a Istanbul in cui hanno perso la vita diverse persone, e ha confermato la determinazione dell'Italia nella "lotta comune contro il terrorismo". Meloni ed Erdogan hanno anche parlato della stabilità nel Mediterraneo e si sono detti pronti a lavorare insieme per "contrastare la migrazione irregolare e favorire la risoluzione della crisi libica".