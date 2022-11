Attentato Istanbul, arrestati 22 sospettati. Erdogan accusa il Pkk: “Sostenuti dall’Occidente” Sono state arrestate 22 persone sospettate di aver orchestrato l’attentato che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 81 per le strade di Istanbul. Il direttore delle comunicazioni del presidente turco Erdogan ha puntato il dito contro il Pkk.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Twitter

Sono 22 le persone arrestate in seguito all'attentato avvenuto in strada a Istanbul nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre. Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu ha puntato il dito contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), accusandolo di aver orchestrato l'attacco che ieri ha ucciso almeno 6 persone e ferito altri 81 civili.

Le forze dell'ordine hanno annunciato di aver fermato una ventina di sospettati, tra cui l'esecutore materiale dell'esplosione. Il governo di Recep Tayyip Erdogan non ha perso l'occasione di accusare anche l'occidente, sostenendo che gli attacchi terroristici contro i civili siano "conseguenze dirette o indirette del sostegno di alcuni Paesi esteri alle organizzazioni terroristiche". A dirlo è stato il direttore delle comunicazioni del presidente turco, Fahrettin Altun.

Secondo le autorità, infatti, l'attentato sarebbe stato ordinato dal Pkk e dall'Unità di Protezione Popolare YPG, milizia presente nel nord della Siria. Per il governo di Erdogan, i due gruppi avrebbero agito grazie alle armi occidentali e agli addestramenti forniti in funzione anti Isis.

Non vi sarebbero invece cittadini stranieri tra le vittime dell'attentato avvenuto nel pomeriggio di ieri: tutte le persone decedute nell'esplosione e quelle ricoverate in ospedale sarebbero turchi. Delle 81 persone rimaste ferite, 50 sono state dimesse mentre altre 31 restano in gravi condizioni.

La dinamica dei fatti non è ancora stata ricostruita con esattezza, ma i dettagli aumentano con il passare delle ore: secondo quanto appreso finora, l'esplosione sarebbe stata causata da uno zaino abbandonato su una panchina. Stando alle immagini delle telecamere di sorveglianza sulla strada, una donna ha atteso per circa 40 minuti seduta su una panchina e poi è andata via, abbandonando la borsa. Circa un minuto dopo si è verificata l'esplosione. L'ipotesi è che la bomba possa essere stata azionata a distanza.