Attentato Istanbul, Farnesina dice che non ci sono italiani tra le vittime e i feriti dell’esplosione Non ci sarebbero per il momento italiani tra le vittime e i feriti dell’attentato di Istanbul. Lo ha fatto sapere poco fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

A cura di Annalisa Cangemi

"Non risultano al momento italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione di Istanbul". Lo ha fatto sapere poco fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'attentato di oggi pomeriggio che si è verificato nella centralissima via Istiklal, nel cuore di Istanbul, in cui sono morte almeno 6 persone e ne sono state ferite almeno 81.

L'attacco è stato compiuto da un'attentatrice suicida, che si è fatta saltare in aria con l'esplosivo, secondo quanto ha dichiarato ai media il vicepresidente turco, Fuat Oktay. Il vicepresidente ha anche spiegato che delle 6 vittime 4 sono decedute sul luogo dell'attentato e altre due dopo il ricovero in ospedale. Tra gli 81 feriti, ha aggiunto, 2 sono in condizioni critiche.

Nel Paese colpito si riscontrano al momento limitazioni e rallentamenti nell'utilizzo di internet. I problemi all'utilizzo alla rete sono confermati anche dal sito di monitoraggio del funzionamento del web ‘Net Blocks' secondo cui, nelle ore successive all'esplosione, è stato limitato l'utilizzo dei più popolari social media come Twitter, Facebook e Instagram. Le autorità turche hanno ufficialmente imposto un divieto ai media rispetto alla diffusione di informazioni riguardo all'evento "per motivi di sicurezza".

"Il Consolato Generale, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi, si è immediatamente attivato per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali. Al momento non risultano italiani né tra le vittime né tra i feriti", afferma il titolare della Farnesina in una nota.

"L'Italia condanna con la massima fermezza il vile attentato che ha sconvolto oggi la città di Istanbul. Nell'esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite e auguri di pronta guarigione ai feriti – ha detto ancora il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una nota – l'Italia riafferma la sua vicinanza alle istituzioni e al popolo turco e ribadisce, nel giorno dell'anniversario della strage del Bataclan, il suo risoluto impegno nella lotta al terrorismo". Anche la presidente del Consiglio Meloni ha espresso vicinanza al popolo turco: "Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l'attentato subito e la morte di cittadini innocenti", ha scritto su Twitter.

"Le immagini dell'attentato kamikaze di Istanbul sono terribili: fa ancora più specie sapere che a seminare morte e dolore sia stata una donna – ha scritto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi – Desidero esprimere le più sentite condoglianze mie e di Forza Italia alla Turchia, al presidente Recep Tayyip Erdogan, al governo e ai cittadini turchi. Il riaffacciarsi del terrorismo è un nuovo monito a restare uniti nella difesa dei valori democratici della libertà e della pace".

"Ci stringiamo al dolore della Turchia:le notizie e le immagini che arrivano da Istanbul sono spaventose e non possono lasciare indifferenti", è il commento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

"Da Istanbul giungono immagini terribili alle quali mai avremmo voluto assistere. Al popolo turco giungano le mie sincere condoglianze per il vile attacco terroristico", ha commentato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sui fatti di Istanbul ha fatto sentire la sua voce anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Immagini scioccanti da Istanbul. I miei pensieri e le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite e al popolo turco. La Nato è solidale con la Turchia nostro alleato".