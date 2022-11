Esplosione tra la gente in strada a Istanbul: numerosi feriti e folla in fuga Forte esplosione in strada a Istanbul: numerosi feriti secondo quanto riporta Al Jazeera. Stando a quanto rilevato dalle autorità, si tratterebbe di un attentato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Pochi minuti fa un'esplosione ha causato il ferimento di diverse persone sulla strada Istiklal di Istanbul. Secondo quanto riporta Al Jazeera, sarebbero almeno 35 le persone rimaste ferite nell'esplosione. I filmati dell'accaduto sono stati caricati su internet e mostrano la folla in fuga subito dopo un violento boato. Ambulanze, camion dei vigili del fuoco e polizia sono intervenute poco dopo sul posto.

Le cause dell'esplosione non sono ancora state accertate, ma per il momento i negozi sono stati chiusi e la strada interdetta al traffico. Secondo le autorità, potrebbe trattarsi di una bomba usata per un attentato. Altissime in questi minuti le misure di sicurezza intorno all'area.

foto da Twitter

Secondo i primi bilanci, sono almeno 5 le persone decedute. La stima dei feriti, invece, è in aumento: sarebbero circa 35 le persone trasportate in ospedale dopo l'esplosione.

In aggiornamento