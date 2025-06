Il presidente Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano, è la prima visita ufficiale tra i due Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. È la prima visita ufficiale del Capo dello Stato alla Santa sede, da quando il nuovo pontefice è stato eletto. I due si erano già incontrati il 18 maggio, all’intronizzazione di Leone XIV. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Sergio Mattarella e Papa Leone XIV il 18 maggio, alla messa a San Pietro del pontefice

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato in Vaticano per essere ricevuto da Papa Leone XIV. È la prima visita di Stato di Mattarella a Città del Vaticano da quando è stato eletto papa Prevost. L'accoglienza di Mattarella è avvenuta nel cortile di San Damaso, da parte del reggente della prefettura della casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Nel cortile sono stati suonati l'inno italiano e quello del Vaticano, con un allestimento tricolore di fiori. Il vertice è avvenuto invece nel Palazzo apostolico.

Non è la prima volta che il pontefice e il capo dello Stato si incontrano: c'era già stato un breve faccia a faccia tra i due il 18 maggio, quando Prevost condusse la sua prima messa a San Pietro per la cerimonia di intronizzazione. con cui è iniziato il pontificato. Ma per quanto riguarda gli incontri ufficiali, non ci sono precedenti.

Mattarella è accompagnato dalla figlia, Laura. Fa parte della delegazione del presidente della Repubblica anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Mattarella dopo l'incontro con Prevost vedrà anche Pietro Parolin, segretario di Stato (equivalente del ministro degli Esteri) per la Santa sede.

Nelle ultime settimane il Papa è stato piuttosto attivo sul fronte internazionale, offrendo il Vaticano ad esempio come sede per dei negoziati tra Russia e Ucraina. Offerta respinta al mittente da Mosca, ma reiterata più volte anche nelle ultime settimane. Pochi giorni fa, mercoledì 4 giugno, Prevost ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha detto di aver "apprezzato" l'offerta del Vaticano, e Putin ha confermato il suo "interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici". Entrambe le parti hanno "espresso l'intenzione di proseguire i contratti" e il Papa avrebbe chiesto a Putin di "fare un gesto che favorisca la pace".

Le visite del presidente della Repubblica in Vaticano sono rare. L'ultima era avvenuta il 29 maggio 2023: in quell'occasione Papa Francesco consegnò a Mattarella il premio Paolo VI per il suo servizio al bene comune. In precedenza, il capo dello Stato si era recato alla Santa sede nel 2021. In quel caso doveva trattarsi di una visita di commiato: il suo mandato da presidente della Repubblica sarebbe scaduto di lì a breve. Tuttavia, come è noto, Mattarella è stato eletto per un secondo mandato.