Lotteria Italia, cosa cambia con le nuove regole: dai biglietti online ai premi fino a 20 milioni

La Lotteria Italia cambia con il decreto Mef n. 124/2026, il biglietto non avrà più un prezzo fisso ma potrà cambiare a ogni edizione, le vincite potranno arrivare fino a 20 milioni di euro e il ticket digitale entra stabilmente nella normativa.

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Il governo mette mano alle regole della Lotteria Italia e delle altre lotterie nazionali. Dal 25 luglio è in vigore il decreto Mef n. 124/2026, che aggiorna la disciplina del settore. Tra le principali novità ci sono l'ingresso del biglietto digitale nella normativa generale, la possibilità di fissare il prezzo dei tagliandi tra 1 e 100 euro anziché con un importo prestabilito e l'aumento del tetto massimo delle vincite, che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro per singolo premio. Restano invece fuori dalla riforma giochi come Gratta e Vinci, Lotto, SuperEnalotto e Lotteria degli Scontrini.

Lotteria Italia, cosa cambia per i biglietti digitali con il nuovo decreto del Mef

Tra i cambiamenti c'è il riconoscimento, nella normativa generale, del biglietto digitale. Per la Lotteria Italia non si tratta di una novità assoluta, la possibilità di acquistare online era già stata introdotta nelle ultime edizioni. La differenza è che ora questa modalità viene prevista direttamente dal regolamento ministeriale e non più soltanto dalle disposizioni emanate ogni anno per la singola lotteria.

L'acquisto via internet continua però a essere riservato a chi possiede un conto di gioco presso un concessionario autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ottenerlo bisogna registrarsi, completare l'identificazione con documento e codice fiscale e ricaricare il conto. Solo dopo si può acquistare il biglietto, che resta collegato al proprio profilo personale.

Prezzi dei biglietti flessibili e premi fino a 20 milioni di euro: le novità

Il decreto lascia inoltre più margine nella definizione del costo dei tagliandi. Se finora il prezzo era fissato per ogni lotteria, la Lotteria Italia, ad esempio, è stata venduta a 5 euro fino agli scorsi anni, d'ora in poi potrà essere compreso tra 1 e 100 euro. Questo non significa che il prossimo biglietto costerà di più o di meno, ma che sarà l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a decidere il prezzo di ogni edizione.

Un'altra novità riguarda il valore delle vincite. La normativa porta infatti a 20 milioni di euro il limite massimo per un singolo premio. Si tratta di una soglia massima prevista dalla legge e non dell'importo che sarà automaticamente assegnato al primo premio della Lotteria Italia.

Come funzioneranno le estrazioni e quando riscuotere le vincite

Cambiano anche le procedure di estrazione. Le operazioni potranno essere svolte attraverso software certificati, purché siano garantiti i requisiti di sicurezza, casualità e tracciabilità previsti dalla normativa e il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non cambia, invece, il tempo a disposizione per incassare una vincita. I premi dovranno essere riscossi entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti. Oltre quella scadenza il diritto al premio decade e le somme non richieste vengono trasferite all'Erario. La regola vale anche per i biglietti acquistati online, anche se il fatto che siano associati a un conto di gioco dovrebbe ridurre il rischio che una vincita passi inosservata.