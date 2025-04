video suggerito

L'occupazione aumenta ancora, ma non per i giovani: ci sono più under 35 senza lavoro L'Istat riporta dati positivi sull'occupazione a febbraio, ma i risultati non sono buoni per tutte le fasce d'età. Per gli under 35 l'occupazione scende – o aumenta meno che per gli altri-, la disoccupazione cala più lentamente e cresce l'inattività.

A cura di Luca Pons

Sono arrivati i nuovi dati sull'occupazione, pubblicati come sempre dall'Istat, e i risultati principali sembrano buoni. Ci sono 24,3 milioni di occupati, 567mila in più di un anno fa. Il tasso di occupazione è al 63% (comunque il più basso in Ue), quello di disoccupazione è sceso sotto il 6%, in linea con la media europea.

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha parlato di "un trend che premia le nostre politiche: cresce l'occupazione e scende la disoccupazione, nonostante un momento di grande incertezza a livello internazionale". E ha insistito: sono "numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani, e questo ci rende molto soddisfatti in attesa di ulteriori misure per incentivare il lavoro giovanile, quello femminile e l'occupazione nel Mezzogiorno".

La ministra ha scelto di sottolineare che i dati sono positivi "soprattutto per quanto riguarda i giovani", ma la realtà non è proprio questa. Ci sono buone notizie sull'aumento dell'occupazione – anche se questa fa il paio la crescita del rischio di povertà, probabilmente perché i lavori sono pagati poco – ma ci sono anche dati negativi proprio per quanto riguarda i giovani.

Si può partire dall'occupazione. A febbraio è aumentata dello 0,2% rispetto a gennaio, e l'Istat sottolinea che il numero di occupati è cresciuto per "tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni". Nella fascia tra i 25 e i 34 anni, oggi ci sono 10mila persone in più senza un lavoro rispetto a un anno fa. E il calo c'è stato soprattutto nell'ultimo mese: tra gennaio e febbraio il numero di occupati è sceso di 42mila persone. In quel periodo il tasso di occupazione per questa fascia d'età è calato dello 0,7%.

Lo stesso discorso vale per la disoccupazione. A livello nazionale, i numeri sembrano buoni. Rispetto a un anno fa ci sono 342mila disoccupati (cioè persone che cercano lavoro) in meno, il tasso è sceso al 5,9%. Anche nell'ultimo periodo, cioè nel mese tra febbraio e gennaio, il calo è proseguito.

Per i giovani tra 25 e 34 anni la disoccupazione non aumenta, ma certamente diminuisce molto meno che per le altre fasce d'età. Il calo del tasso di disoccupazione è di appena lo 0,4% in un anno, mentre ad esempio è dell'1,2% (tre volte tanto) per gli over 35. La quantità di 25-34enni è disoccupata (sono 22mila in meno di un anno fa), ma anche in questo caso il numero è decisamente più ridotto rispetto ai più anziani.

C'è poi il capitolo dell'inattività. Sono "inattivi" tutti coloro che non hanno un lavoro, non lo stanno cercando e non hanno intenzione di farlo, almeno nel prossimo periodo, quindi non sono occupati ma nemmeno disoccupati. Il tasso di inattività complessivo è aumentato a febbraio rispetto a gennaio, ma è più basso di un anno fa.

Per quanto riguarda i giovani, tutti gli under 50 hanno un tasso di inattività più alto rispetto a febbraio 2024. L'aumento più forte è per i 15-24enni (+0,9%), poi per i 25-34enni e infine per i 35-49enni (+0,5%). In termini assoluti, ci sono 119mila persone inattive in più nella fascia di chi ha meno di 35 anni.

Un ultimo aspetto che l'Istat sottolinea: questa difficoltà per i giovani risulta dai numeri anche se si tiene conto dell'invecchiamento. Normalmente si potrebbe pensare che forse ci sono meno under 35 con un lavoro semplicemente perché gli italiani invecchiano, e quindi ci sono meno under 35 in assoluto. Ma anche tenendo nel calcolo questi cambiamenti, il tasso di occupazione per i 15-34enni nell'ultimo anno è cresciuto meno che per tutte le altre fasce d'età, la disoccupazione è calata di meno e l'inattività è aumentata di più.