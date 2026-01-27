L’ICE smentisce Piantedosi: “I nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi in Italia”

Gli agenti dell'ICE non solo raggiungeranno l'Italia, al fianco della delegazione Usa per le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma opereranno sul territorio. Lo ha dichiarato all'Afp un portavoce dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), chiarendo che l'agenzia contribuirà a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali e smentendo così il ministro Piantedosi, il quale aveva escluso l'ipotesi di un ruolo attivo in Italia.

"Durante le Olimpiadi, l'ICE Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali", ha affermato l'agenzia in una dichiarazione.

Una versione differente da quella del titolare del Viminale, che ieri sera aveva liquidato così le indiscrezioni sulla presenza dell'ICE ai Giochi Olimpici: "È una polemica sul nulla perché in questo momento gli americani, come tutte le delegazioni, non hanno comunicato elenchi di presenze che ci saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni" e "storicamente, sono altre le articolazioni che hanno seguito".

A prescindere dall'eventuale arrivo degli agenti anti-immigrazione Usa in Italia, Piantedosi aveva assicurato che non sarebbero mai stati impiegati in Italia. "Qualsiasi sarà la comunicazione, l'ICE in quanto tale non opererà mai in Italia", aveva detto, sottolineando che quello di Milano-Cortina è "un evento che non c'entra nulla con il controllo dell'immigrazione". A quanto pare, invece, non sarà così. Com'era già emerso ieri da fonti vicine all'ambasciata statunitense, l'ICE ci sarà.

In queste settimane le milizie di Trump deputate al controllo delle frontiere sono finite sulle prime pagine dei giornali per i brutali omicidi di due cittadini statunitensi– entrambi disarmati – e per gli episodi di violenza nei confronti di immigrati considerati irregolari. Le immagini delle aggressioni e delle deportazioni di persone, inclusi bambini, hanno scatenato lo sgomento di gran parte della comunità internazionale.

La presenza dell'ICE alle Olimpiadi di Milano "è un problema", ha commentato il sindaco Beppe Sala. "Questa è una milizia che uccide e quindi non sono i benvenuti a Milano. Ma una volta, mi chiedo, potremmo dire un no a Trump? Questi agenti non devono venire in Italia perché non danno garanzia di essere allineati con il nostro modo di gestire la sicurezza", ha aggiunto, precisando che la sicurezza del vicepresidente Vance sarebbe garantita comunque, anche senza gli agenti anti-immigrazione. "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Piantedosi", ha detto ancora.

Duro il commento dell'europarlamentare Pd, Alessandro Zan. "La conferma è arrivata direttamente dall'Ice: agenti della polizia privata di Trump arriveranno in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il compito? ‘Verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali'. Se questo è l'obiettivo, è paradossale affidarlo a chi per primo commette crimini, operando con violenza e uccidendo innocenti a sangue freddo", ha dichiarato. "In Italia non vogliamo chi calpesta i diritti umani e agisce fuori da ogni controllo democratico. È inaccettabile pensare che un'agenzia di questo tipo possa avere un ruolo, qualunque esso sia, nel nostro Paese. Giorgia Meloni smetta di prendere ordini di Trump e almeno una volta faccia la patriota dell'Italia e non degli Stati Uniti", ha chiuso.