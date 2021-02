Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’espulsione dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, l’ex sottosegretario e deputato eletto con il M5s, Alessio Villarosa, ha ricevuto anche la procedura di espulsione dal Movimento stesso. Ad annunciarlo è lui stesso con un post su Facebook: “Stamattina mi è arrivata la procedura di espulsione anche dal ‘movimento 5 stelle’ nazionale dopo aver ricevuto venerdì quella dal ‘gruppo parlamentare m5s’”. “Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto dimostrarmi affetto, non lo dimenticherò. Escludermi da un ringraziamento cancellando il mio lavoro e i risultati portati a termine da dentro il governo in questi anni qualifica semplicemente chi lo ha fatto”, aggiunge Villarosa. Che conclude: “Io volo alto come ho sempre fatto senza polemiche, non ne ho bisogno”.

Al post di Villarosa arriva il commento di Alessando Di Battista, già uscito dal Movimento 5 Stelle: “Vola alto. Combatti e respira. Io ci sono per quelli come te”. Villarosa commenta poi quanto avvenuto in una diretta su Facebook: “Ancora non so cosa farò, ma probabilmente il ricorso lo farò. Non ho aderito a nessuna componente. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto in questi anni e sono convinto di aver fatto tanto, ma non ho neanche nessuna intenzione di attaccare il movimento: è un pezzo di cuore”. L’ex sottosegretario all’Economia annuncia che farà “sicuramente ricorso… ci sto ancora ragionando ma sono state tante le violazioni, non credo che tutto sia andato nel migliore dei modi. Io mi sono astenuto anche se avrei voluto votare contro con tutto il cuore. I governi tecnici non possono capire, non decideranno per il bene del popolo ma per fare quadrare i conti”. Poi aggiunge: “Quello che mi ha lasciato di sasso è che ci hanno messo 12 ore per espellermi, io ho lavorato 12 anni con il M5s”. Villarosa spiega anche di esser stato “lasciato fuori dal banner di ringraziamento, una cosa da ‘ominicchi’”.

Anche la senatrice Barbara Lezzi su Facebook annuncia di aver ricevuto la comunicazione del collegio dei probiviri con la “sospensione dal M5s fino a quando non sarà conclusa tutta la procedura”. Lezzi spiega: “Ho qualche giorno di tempo per presentare le mie controdeduzioni e lo farò puntualmente ripercorrendo tutte le fasi che mi hanno condotto alla scelta di votare no al governo Draghi. Conosco lo statuto in tutte le sue parti, conosco bene tutte le regole sottostanti alle diverse procedure e ho agito e agirò rispettando il tutto”.