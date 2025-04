L’ex parlamentare Paolo Guzzanti: “Sono rimasto con 14 euro dopo malattia e divorzi, chiedo aiuto”

video suggerito

A cura di Luca Pons

Paolo Guzzanti nel 2006

Paolo Guzzanti, 85 anni, è stato per anni giornalista Giornalista, politico, saggista prima di dedicarsi alla carriera politica. Dal 2001 al 2013 è stato parlamentare (senatore prima, deputato poi) per Forza Italia e il Popolo della libertà. Oggi, però, ha raccontato di trovarsi in grande difficoltà economica: "Mi si sono ingorgate le spese mediche per quattro interventi in un anno non coperte da assicurazione e una valanga di tasse che, per quanto previste, mi hanno lasciato letteralmente a terra con soli 14 euro in contanti", ha detto. Dunque ha chiesto un sostegno: "La misura dell’aiuto che vi chiedo è libera, piccola e a piacere".

Intervistato da La notizia, Guzzanti – padre dei tre comici Sabina, Corrado e Caterina – ha raccontato: "Mi sono ritrovato ad essere un malato renale, con una importante insufficienza. Da dicembre a febbraio ho subito ben quattro interventi", che gli sono costati tra gli 8mila e i 10mila euro. "Oggi va meglio, ma ho sofferto anche di ‘piccola depressione', quella condizione che ti porta a lasciarti andare e a non avere nemmeno la voglia di alzarti dal letto per lavarti i denti".

Tra le cause delle difficoltà, come detto, anche le tasse. L'Italia è uno dei Paesi con la pressione fiscale più alta, ha ricordato parlando al Corriere, e qui "il Fisco è un esattore di debito, ti tratta esclusivamente come un debitore". Poi ha aggiunto il caso del suo secondo divorzio: "È stato devastante e ha contribuito fortemente alla situazione di difficoltà economica in cui oggi vivo. Cinque anni di aule giudiziarie, perché la mia ex pretendeva che il mantenimento a lei corrisposto fosse sempre quello di quando avevo la carica di parlamentare. Divorziare è un lusso, invece dovrebbe essere un diritto garantito come l’aborto, o come tutto ciò che regola la vita civile".

Guzzanti, ritrovatosi in difficoltà, ha detto di aver scritto a un gruppo di amici: "Vi chiedo un piccolo contributo che mi impegno a restituire con la quattordicesima di giugno. Mi scuso con tutti, specie con chi si potrebbe irritare". Nel giro di poco ha raccolto "4mila euro". L'ex parlamentare e giornalista ha ammesso di essere un "privilegiato", ma ha aggiunto che con le tasse della sua pensione "rimane circa un terzo".

Per quanto riguarda i figli, ha detto che lo stanno aiutando, ma che "sono famosi ma non ricchi". A Repubblica ha aggiunto che il figlio Corrado gli ha scritto dopo questo messaggio dicendo: "Papà, ma non potevi dirlo a me?”. Mi sono vergognato". Guzzanti avrebbe scelto di non chiedere aiuto ai figli perché "mi hanno già aiutato in passato. Sono famosi ma non ricchi, non sono attori di Hollywood, non mi va di disturbarli ancora, sono stati generosi".

Ha comunque aggiunto che dopo aver ricevuto il sostegno degli amici la vergogna è diminuita: "Mi sono accorto che il mio è un caso non personale ma può capitare a chiunque". Ora ha "superato l’emergenza ma qui il problema è strutturale e da qui a poco saremo punto e a capo. I divorzi mi hanno portato via tutto, non ho case né automobile, i creditori potrebbero portarsi via vecchi libri e un pc. Ma non voglio fare la vittima. Il punto è che sono ridotto in queste condizioni perché un divorzio non può durare 5 anni, dovrebbe durare 6 mesi. E uno che ha problemi di rateizzazione col fisco non incontra un fisco amico ma un esattore spietato. Se uno sta male deve mettere mani al portafoglio oppure affidarsi al sistema sanitario nazionale inefficiente".