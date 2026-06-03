Deputato di Futuro Nazionale Pozzolo fuori strada con il SUV: positivo all’alcoltest con tasso doppio rispetto al limite

Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Vigliano Biellese, dopo essere finito fuori strada con il suo SUV. Sottoposto ai controlli della Polizia Stradale, il parlamentare è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito dalla legge.

Nuovi guai giudiziari per il deputato Emanuele Pozzolo. Il parlamentare quarantunenne, recentemente passato nelle fila di Futuro Nazionale (dopo l'addio a Fratelli d'Italia), è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale, da cui è uscito del tutto illeso, nel pomeriggio di martedì 2 giugno.

L'incidente è avvenuto lungo la superstrada per Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese, dove il deputato ha perso il controllo della sua Mercedes. Il SUV nero è finito fuori strada in modo del tutto autonomo, senza fortunatamente coinvolgere altre vetture né causare feriti. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco, per recuperare il mezzo, e la Polizia Stradale per i rilievi di rito. Proprio durante questi accertamenti sono emersi i problemi maggiori per il parlamentare: sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un tasso pari al doppio del limite di legge, una condotta che ora farà scattare nei suoi confronti una contestazione penale e i relativi provvedimenti previsti dal Codice della Strada.

Una vicenda che riaccende i riflettori sul parlamentare, già al centro di una complessa vicenda giudiziaria. Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, il Tribunale di Biella ha condannato Pozzolo in primo grado a un anno e tre mesi (con sospensione condizionale della pena) per porto abusivo d'armi. La condanna è legata ai fatti del drammatico Capodanno 2024 a Rosazza, quando un colpo partito dalla pistola di sua proprietà ferì il genero del capo della scorta dell'allora sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (recentemente dimessosi dall'incarico per altre vicende giustiziarie).