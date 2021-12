Le Regioni chiedono più soldi per affrontare l’emergenza Covid: “Bilanci ordinari non bastano” Si deve trovare “un punto di equilibrio che possa assicurare il finanziamento delle spese Covid sostenute dagli stessi enti, spese assolutamente non compatibili con i bilanci regionali”: così le Regioni chiedono più soldi al governo centrale per affrontare l’emergenza Covid.

A cura di Annalisa Girardi

Le Regioni hanno bisogno di più soldi per affrontare l'emergenza Covid, perché le risorse disponibili non sono più sufficienti. In un'intervista con l'Agi Raffaele Donini, assessore emiliano romagnolo e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, sottolinea la necessità affinché "si trovi un punto di equilibrio che possa assicurare il finanziamento delle spese Covid sostenute dagli stessi enti, spese assolutamente non compatibili con i bilanci regionali". Su questo punto, già ribadito in passato dal presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, è in corso un'interlocuzione con il governo: "Per ora l'ipotesi, a fronte di una richiesta a nome di tutte le Regioni di 1,1 miliardi di euro per far fronte alle spese per la gestione del Covid è di soli 600 milioni", prosegue Donini.

Che poi precisa: "Si tratta di una cifra assolutamente insufficiente. Il rischio più volte sottolineato è che le Regioni non riescano a sostenere i costi straordinari con i bilanci ordinari".

Gli assessori alla Sanità delle Regioni, tra cui lo stesso Donini, già nel corso del Forum Risk Management ad Arezzo della scorsa settimana, avevano evidenziato il problema spiegando che finora l'emergenza Covid ha pesato sulle casse delle Regioni per circa 8 miliardi di euro. Una somma però destinata a crescere, dal momento che la pandemia è ancora lontana dalla fine. Presumendo un ulteriore incremento della spesa sanitaria, tutte le Regioni o quasi verrebbero messe in una condizione di difficoltà a cui seguirebbe quasi sicuramente un piano di rientro.

Qual è allora la richiesta delle Regioni al governo? Servono almeno altri 2,2 miliardi di euro di finanziamento straordinario per far quadrare i conti del 2020, sostengono dal territorio. Lamentando, allo stesso tempo, che sebbene gli investimenti in sanità siano consistenti nel Pnrr, non siano in alcun modo centrali.