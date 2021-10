L’accusa di Meloni al Pd: “Sinistra vuole far fuori Fdi, primo partito italiano e unica opposizione” La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni risponde alle dure critiche del vicesegretario del Pd Peppe Provenzano: “vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia”.

A cura di Annalisa Cangemi

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha attaccato il Pd: "Il vicesegretario del partito ‘democratico' vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l'unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d'Italia. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo risposte", ha scritto in un post su Facebook, allegando in una card le parole del vicesegretario Pd, già ministro del Sud nel Conte II.

Meloni ha replicato al vicesegretario dei dem, Provenzano, il quale, commentando i fatti accaduti alla sede della Cgil a Roma, e le violenze organizzate da Forza Nuova, che hanno portato all'arresto sabato notte dei vertici del movimento di estrema destra, Fiore e Castellino: "Ieri Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in Fdi. Ma non l'ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e le parole usate sulla matrice perpetuano l'ambiguità che la pone fuori dall'arco democratico e repubblicano", ha commentato Peppe Provenzano.

"In questo modo Fdi – ha detto ancora Provenzano a chi gli fa notare che la sua affermazione è molto forte – si sta sottraendo all'unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi". Il riferimento dell'ex ministro è alla dichiarazione di Giorgia Meloni, in cui la leader di Fdi, lungi dal prendere le distanze dai gruppi neofascisti, ha detto di non sapere quale fosse la "matrice" delle violenze, sottolineando che stabilire se ci siano dietro gruppi fascisti o meno, non è il nocciolo della questione: "Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre", ha detto.

Intanto il Partito Democratico ha presentato una mozione, sia alla Camera sia al Senato, per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova.