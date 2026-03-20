Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto

Verso il voto del 22 e 23 marzo sul Referendum sulla Giustizia 2026: i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e dovranno votare Sì, se vogliono confermarla, e No se vogliono bocciarla. La campagna elettorale è al rush finale. Ieri la presidente del Consiglio, ospite del podcast di Fedez e Mr Marra, ha ribadito che "non si vota sulla Meloni, ma sulla giustizia". Le opposizioni incalzano, chiedendo di chiarire il caso Delmastro prima del referendum. Il sottosegretario alla Giustizia "si deve assolutamente dimettere", ha dichiarato il presiedete del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
Perché non serve il quorum
Quello del 22 e 23 marzo è un referendum di tipo confermativo. A differenza di quelli abrogativi, non richiede un quorum. La validità del risultato insomma, non dipende da quante persone andranno a votare. Non servirà raggiungere una soglia minima di partecipanti. Chi ottiene più voti vince a prescindere dall'affluenza.
Come funziona il Referendum sulla Giustizia 2026
Al referendum sulla giustizia i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla riforma Nordio. Due le opzioni a disposizione nella scheda elettorale: Sì per approvarla, No per bocciarla. In questo tipo di consultazione non è previsto il quorum. Vincerà lo schieramento che raccoglierà più voti.
Seggi aperti domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo
I seggi saranno aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Per poter votare è necessario recarsi alle urne muniti di documento di identità e tessera elettorale.
Referendum sulla Giustizia 2026, le ultime news in diretta verso il voto del 22 e 23 marzo
Mancano pochi giorni al referendum giustizia 2026. La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli. Il fronte del Sì e quello del No sono impegnati negli ultimi sforzi per raccogliere consensi prima del silenzio elettorale. Ieri Meloni è stata ospite di Pulp podcast mentre stasera, su La7, andrà in onda uno speciale dedicato al referendum in cui interverranno sia la premier che la segretaria del Pd Elly Schlein, a rappresentare le posizioni del Sì e del No.