Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto

Verso il voto del 22 e 23 marzo sul Referendum sulla Giustizia 2026: i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e dovranno votare Sì, se vogliono confermarla, e No se vogliono bocciarla. La campagna elettorale è al rush finale. Ieri la presidente del Consiglio, ospite del podcast di Fedez e Mr Marra, ha ribadito che "non si vota sulla Meloni, ma sulla giustizia". Le opposizioni incalzano, chiedendo di chiarire il caso Delmastro prima del referendum. Il sottosegretario alla Giustizia "si deve assolutamente dimettere", ha dichiarato il presiedete del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

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