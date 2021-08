La Sicilia è la prima Regione a tornare in zona gialla: dal 30 agosto scattano le restrizioni Dall’ultimo bollettino del ministero della Salute appare ormai chiaro: la Sicilia sarà la prima Regione a tornare alle restrizioni della zona gialla dopo settimane e settimane in cui tutto il Paese è rimasto in area bianca. Oggi nell’isola si sono registrati altri 1.491 casi di positività al coronavirus e 740 nuovi ricoveri. Numeri che hanno fatto scattare l’allarme, oltrepassando le soglie critiche.

A cura di Annalisa Girardi

La Sicilia andrà in zona gialla a partire da lunedì prossimo, il 30 agosto. Dall'ultimo bollettino del ministero della Salute appare ormai chiaro: l'isola sarà la prima Regione a tornare alle restrizioni dopo settimane e settimane in cui tutto il Paese è rimasto in zona bianca. Oggi in Sicilia si sono registrati altri 1.491 casi di positività al coronavirus e si sono contati 740 nuovi ricoveri. Numeri che hanno fatto scattare le soglie critiche: per le terapie intensive si è oltre il livello di rischio del 10% e per l'area medica si è ampiamente oltrepassato il 15%.

Bisognerà aspettare l'aggiornamento del portale Agenas, ma stando ai numeri nella Regione l'incidenza settimanale è pari a 198 casi ogni 100 mila abitanti, i posti letto occupati dai pazienti Covid in rianimazione sono oltre il 12% mentre quelli in area medica sono sopra il 19%. Numeri che lasciano poco margine di interpretazione e per cui dovrebbe scattare la zona gialla a partire dalla prossima settimana, dopo il consueto monitoraggio della cabina di regia di venerdì prossimo e le conseguenti ordinanze del ministro Roberto Speranza.

Nell'isola torneranno quindi le restrizioni. Di fatto si dovrà tornare a indossare la mascherina all'aperto e saranno reintrodotti i limiti per quanto riguarda i posti a tavola in bar e ristoranti. La Regione è attualmente la più colpita dall'emergenza, ancora prima in Italia per nuovi contagi. Gli attualmente positivi nell'isola sono 24.947. Oggi sono anche state riportate 11 vittime (anche se alcune riguardano i giorni precedenti). E poi, come abbiamo detto, aumentano i ricoveri nelle terapie intensive: di coloro che attualmente si trovano in ospedale con sintomi, ben 102 sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi su base provinciale se ne contano 374 a Palermo, 247 a Catania, 246 a Messina, 78 a Ragusa, 170 a Trapani, 62 a Siracusa, 141 a Caltanissetta, 129 ad Agrigento e 44 a Enna.