La manovra arriva alla Camera, Meloni: “Risolleviamo l’Italia dopo anni di politiche fallimentari” “Il nostro percorso per risollevare l’Italia, dopo anni di politiche fallimentari e dannose che l’hanno lasciata in ginocchio, è appena iniziato”, ha scritto Giorgia Meloni sui social. Oggi la manovra è arrivata alla Camera.

A cura di Annalisa Girardi

La manovra è arrivata in Parlamento. Dopo una serie di bozze e revisioni, la legge di Bilancio è arrivata alla Camera e domani sarà sul tavolo dei capigruppo di maggioranza in commissione Bilancio. In totale 156 articoli, con alcune modifiche rispetto al primo testo approvato dal Consiglio dei ministri.

Una novità, ad esempio, è quella che riguarda l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per i commercianti. Mentre nella prima bozza si stabiliva la possibilità di rifiutare il Pos per i pagamenti sotto i 30 euro, non prevedendo quindi alcuna sanzione per i commercianti che negavano il pagamento elettronico, nel testo approdato in Parlamento questa soglia è stata alzata fino a 60 euro. Questa misura, però, anche al netto degli emendamenti che saranno presentati alle Camere, potrebbe subire ancora alcune modifiche.

Una nota di Palazzo Chigi infatti precisa: "Sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell'iter della legge di bilancio".

Un'altra novità del testo approdato in Parlamento riguarda Opzione donna. Si potrà lasciare il mondo del lavoro dopo aver accumulato 35 anni di contributi, ma l'età anagrafica di uscita viene alzata a 60 anni e viene legata al numero dei figli: sarà cioè ridotta di uno o due anni in base al numero di figli avuti. Nella versione approdata a Montecitorio, però, vengono messi dei paletti: possono usufruirne cioè solo le donne che assistono un parente con handicap, presentano un'invalidità civile di almeno il 74%, sono state licenziate o lavorano in imprese dove è aperto un tavolo di crisi.

"In poco più di un mese dalla sua formazione, il governo ha mostrato già tutta la sua unità e concretezza, dando risposte serie e dettagliate alle esigenze dei cittadini e dell’Italia. Una manovra economica scritta e presentata in tempi record, coerente con gli impegni presi col popolo italiano, con grosse risorse destinate a famiglie, imprese e alle categorie più fragili e in difficoltà", ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post pubblicato sui social.

Per poi aggiungere: "Abbiamo deciso di scommettere sul futuro per ridare finalmente una visione chiara alla nostra Nazione. Il nostro percorso per risollevare l’Italia, dopo anni di politiche fallimentari e dannose che l’hanno lasciata in ginocchio, è appena iniziato".