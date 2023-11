La Lega di Salvini in piazza a Milano: “Difendiamo valori dell’Occidente, no al fanatismo islamico” La manifestazione della Lega a Milano si chiama “Senza paura”. Si tiene oggi, sabato 4 novembre 2023. Matteo Salvini l’ha annunciata a ottobre convocando in piazza chi non vuole “cedere altro spazio a fanatici ed estremisti islamici”. In apertura letto un messaggio dell’ambasciatore di Israele, chiuderà l’evento proprio Salvini.

A cura di Luca Pons

Si svolge a Milano la manifestazione "Senza paura", organizzata dalla Lega di Matteo Salvini. Il leader leghista l'aveva annunciata a metà ottobre per "chiamare a raccolta italiani e stranieri non più disposti a vivere nella paura" e contro "fanatici ed estremisti islamici". L'evento, iniziato alle 15 in Largo Cairoli si presenta come di sostegno allo Stato di Israele e di contrasto all'antisemitismo: la Lega ha insistito che "ci saranno cattolici, ebrei e musulmani" e che è un evento "aperto a tutti, sorridente e pacifico". Tuttavia Salvini nei giorni scorsi ha insistito molto sull'aspetto di rifiuto del "fanatismo islamico" e ha collegato questo pericolo a quello dell'immigrazione irregolare.

In apertura è stato letto un messaggio dell'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar: ha ringraziato "il vicepremier e a tutto il governo italiano" per la "forte solidarietà espressa" dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre "che ci ha profondamente commossi" e ha chiesto "di continuare a sostenere con forza" Israele per la liberazione degli ostaggi. Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato poi il primo a salire sul palco. L'ultimo intervento, invece, è assegnato a Matteo Salvini.

Valditara ha parlato della scuola, dicendo che lì "non ci può essere spazio per prediche o pratiche di violenza, discriminazione e odio", e ha sottolineato che "non c'è spazio per fanatismi intolleranti e violenti, qualunque essi siano. Non c'è spazio nella nostra società per chi pensa che una donna, un israeliano, un africano, un ebreo, ma anche un islamico o in cristiano possano essere discriminati". Il discorso si è poi spostato sulle migrazioni: "La nostra società difende le frontiere perché se esistesse un diritto di immigrare sarebbe travolta la democrazia e lo Sato non avrebbe significato", ha concluso il ministro.

In parallelo all'evento di Largo Cairoli, si svolge a Milano anche una contro-manifestazione dell'associazionismo "antifascista e antirazzista", come l'hanno definito i promotori. La richiesta di questo evento è quella di un cessate il fuoco a Gaza, per tutelare i civili presenti. Non a caso, la manifestazione è stata organizzata in concomitanza con quella leghista, ma anche con la giornata delle forze armate. Il corteo è partito da Porta Venezia con circa un migliaio di persone. Ci sono associazioni della società civile, sindacati di base e partiti della sinistra extraparlamentare. Presenti anche polizia e carabinieri. Il corteo porta uno striscione con la scritta "Restiamo umani".