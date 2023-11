A Milano la manifestazione della Lega per Israele e il corteo pro Palestina: strade e piazze chiuse in centro Oggi sabato 4 novembre dalle 15 in largo Cairoli prenderà il via l’evento organizzato dalla Lega pro Israele, mentre dalla stessa ora da Porta Venezia partirà il corteo a sostegno della Palestina: quali sono le piazze e le vie interessate.

A cura di Giorgia Venturini

Una doppia manifestazione interesserà Milano nella giornata di oggi sabato 4 novembre: dalle 15 in largo Cairoli prenderà il via l'evento a sostegno di Israele organizzato dalla Lega, mentre dalla stessa ora da Porta Venezia partirà il corteo pro Palestina. Le due manifestazioni si contrappongono sui temi della guerra a Gaza e per questo il sindaco Giuseppe Sala ha detto di essere preoccupato: "Le tensioni opposte sono estremamente evidenti. Quindi non posso che confidare sulla capacità delle forze dell’ordine, abbiamo un prefetto e un questore molto capaci e molto esperti".

La manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Cairoli

Il via delle due manifestazioni arriverà nello stesso momento e a pochi centinaia di metri di distanza l'una dall'altra. In largo Cairoli, quindi proprio davanti al Castello Sforzesco, gli organizzatori della Lega attendono almeno 3mila partecipanti. "Sarà una piazza sorridente – ha tenuto a precisare ieri il leader leghista Matteo Salvini – che chiede il ritorno alla pace, due popoli e due Stati. Ma l’antisemitismo e l’odio antiebraico non possono più esistere". Oltre a Salvini, quindi in piazza al fianco di Israele, sono attesi anche i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli. La zona quindi sarà sotto la massima sicurezza da parte delle forze dell'ordine. I leader della Lega diffonderanno in tutta la piazza i messaggi dell’ambasciatore d’Israele in Italia Alon Bar e del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. La manifestazione non dovrebbe proseguire oltre la zona del Castello Sforzesco.

Strade chiude per il corteo pro Palestina

Sarà invece un corteo quello che prenderà il via da Porta Venezia: gli organizzatore di questa manifestazione hanno approfittato delle commemorazioni che si terranno oggi per il 4 novembre per sfilare denunciando gli orrori della guerra e dichiararsi a sostegno di una "Palestina libera". Il corteo sfilerà per il centro di Milano fino a raggiungere piazza Missori, non arriverà quindi nella zona di piazza Cairoli: le due manifestazioni non si incroceranno infatti. I due eventi, seppure di schieramenti opposti, invocheranno la pace e la libertà.