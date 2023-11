Guerra in Israele, news di oggi in diretta. Raid contro ambulanze, Guterres: “Inorridito”. Israele annuncia cattura di una roccaforte di Hamas

L'esercito israeliano ha affermato di avere "eliminato terroristi" e di avere localizzato armi di Hamas in tunnel del movimento nel nord di Gaza. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha dichiarato su X che in una delle battaglie in corso i militari hanno combattuto contro 15 militanti, uccidendone alcuni e distruggendo tre posti di osservazione di Hamas.

Le truppe israeliane hanno operato in "un'area dalla quale sono stati rilevati molti tentativi di attaccare le forze dell'IDF attraverso tunnel e complessi militari", ha detto Hagari. Inoltre, durante un raid mirato nel sud della Striscia di Gaza, forze corazzate e ingegneristiche sotto il comando della Divisione Gaza hanno lavorato per mappare gli edifici e neutralizzare gli esplosivi. Durante l'operazione, le forze hanno incontrato una squadra terroristica che usciva da un tunnel. In risposta, i soldati hanno sparato proiettili contro gli estremisti e li hanno uccisi.